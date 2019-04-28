【插畫】獨處時與心靈的溫柔對話：我們孤獨但不寂寞

人大了，獨身一人的時間難免愈來愈多。快樂不只來自喧鬧的圈子，更多的是自我沉澱的時光，滋養出不疾不徐、安然面對風雨的內心。

來自印尼的插畫家Kathrin Honesta以童趣色彩的風格繪畫出每位誠實面對孤獨的女生。孤獨的心情本是無形，然而在Kathrin Honesta的筆下，女生孤獨的感覺被賦予了實體的形象，描繪成無時無刻都伴隨著女生的朦朧黑影。黑影雖然帶著陰暗的感覺，卻陪伴著女生走過所有孤獨的時刻。

黑影實際上是女生的內心世界，插畫中的女生與黑影牽手散步、看星、睡覺，從而學會獨處面對自己。因為只有在獨處的時候，才能享受真正的自由，靜靜的與自己的心靈開展溫柔的對話。

來自印尼的插畫家Kathrin Honesta（IG_kathrinhonestaa）

朦朧黑影無時無刻都伴隨著孤獨的女生（IG_kathrinhonestaa）

別人都說女生都是善變的，其實我們只是不斷在摸索最適合自己的形狀。世界有多大，我們的好奇心便有多大。女生們擁有的是一顆開放的心，準備好隨時探索更多未知的自己。

獨處的時候，我們都在摸索最適合自己的形狀（IG_kathrinhonestaa）

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