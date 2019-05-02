Facebook新增「暗戀清單」功能：不怕表白食檸檬 　揭誰在暗戀你

Facebook周二於年度F8開發者大會上宣Facebook、Messenger、Instagram與WhatsApp將會有重大改革。當中新增的「Secret Crush」暗戀清單功能，相信最多人有關注。

（Facebook直播截圖）

在大會上，朱克伯格明言「未來是私人的」（The future is private.）以回應早前洩漏個人資料的醜聞，加強私隱保護是公司的重大方向。這固然是理所當然，反而是Facebook新增的「Secret Crush」功能，與還未在香港推行的「Facebook Dating」較有新意，不少外國媒體評論：「將會是眾多交友App的重大挑戰！」

（Facebook直播截圖）

Secret Crush功能：不怕「食檸檬」，「互相暗戀」才會配對成功

「Facebook Dating」去年9月於哥倫比亞推出，而「Secret Crush」則是當中新增的功能。朱克伯格於去年指近兩億的Facebook用戶把感情狀況設為單身，於是他們便決定推出「Dating」功能，幫助用戶找尋男女朋友。用戶可設定私密的個人檔案，而Facebook則會透過用戶的資料與數據幫助用找尋致趣相投的朋友。而用戶使用「Dating」的時候，也不會被朋友看到，也不會跟本來認識的朋友進行配對。

而是次的「Secret Crush」，則是「Facebook Dating」新增的功能。有別於交友app般認識「新朋友」，用戶最多可把9名現時Facebook朋友加入「暗戀清單」中，對方只會收到「有人暗戀你」的通知，但不會知道對方是誰。只有互相出現在大家的「暗戀清單」中，才會通知對方：「你們互相傾慕，配對成功！」

（Facebook）

Facebook Dating 正擴充使用區域，香港用戶有冇份？

「Facebook Dating」在墨西哥、泰國、阿根廷及加拿大等地均可使用，周二宣布將會在另外14個國家推出，但香港則不在名單內。看來香港用戶想知道誰人暗戀自己，還是需要等等。

*其他facebook新增功能：

Source：Facebook

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