【忘形換畫前】女生30的哲學：筋疲力竭，才會戀戀過去

說「20+」的青春，筆者會推介一書《孤獨的反義詞（The Opposite of Loneliness）》 ；要說踏入「30＋」的「後青春」，筆者會推介Netflix新上架電影《忘形換畫前（Someone Great）》。 即將踏入30大關，沒有如預期後「優雅地」成長：事業才剛剛起步，房子是租的，拍拖多年的男友步伐不一，分手收場。劇情不華麗，但原來，我們都是這樣的。

誠實看後感：爆谷劇情背後，「25+」女生看最有共嗚

時時道聽途說，人人愛把電影歸邊分高低，這筆者並不同意，作一位稱職觀眾，只分喜歡不喜歡。《忘形換畫前（Someone Great）》以劇情與背景來說，十分「爆谷」；但從容地看女主角們走到「30＋」，還是爭扎、笨拙地學做一個「大人」，看起來也十分熟悉。

《忘形換畫前（Someone Great）》講述「30+」音樂記者Jenny（ Gina Rodriguez飾）在知名雜誌《Rolling Stone》獲得新職位，需要搬離家鄉，而一起9年的男友於是提出分手。整套電影只是說的Jenny失戀的第一天，她於是跟聯絡好友，一起請假狂歡一天，那寂寞與迷惘，排解得了嗎？

以劇情來說，電影有點鬆散，但也似一個人失戀後的迷糊，走到哪兒都想起前度的身影，帶觀眾在回憶中回轉。Jenny即將踏入30大關，沒有如預期後「優雅地」成長：事業才剛剛起步，房子是租的，拍拖多年的男友步伐不一，分手收場。劇情不華麗，但原來，我們都是這樣的。「25+」女生看起來，特別有共嗚。

（《忘形換畫前（Someone Great）》劇照）

+ 9 + 8 + 7

（內含劇透）

30歲才人生才開始：筋疲力竭，才會戀戀過去

兒時幼想，18歲可以喝酒、可以自已作主，後來發現酒苦澀得很，買醉時刻多數也是苦多於甘，只為換半刻糊塗；後來又幻想，長大了自有一個模樣，能優雅地長大，能縱容地解決問題，後來還是狼狽不堪，終於走到差不多30歲，不管你成功不成功，卻終於不敢幻想，只是徬徨：為何我還是照老樣？

《忘形換畫前》說不上是十全十美，但卻把這樣的感覺捉到了。Jenny在劇中是位優秀女生，但對未來還是惶恐不安，面對新工作與分手，她完全失了方吋，於是只想回到熟悉的－相約閨密，要似從前在大學般通宵達旦地狂歡，在終於如願以償後，卻發現從前的快樂，放在現在，並不快樂。

不是過去特別美好，而是現在筋疲力竭，才會戀戀過去。但誰知將來某天，你也會想念這樣的迷惘呢。

（《忘形換畫前（Someone Great）》劇照）

生活是一團糟，親密的人會離開，沒有一件事如計劃進行，但我們還是可以這樣走過。

筆者喜歡它的結局，因為現實也都這樣，不如願事多的是。

電影走到最後，天亮了，最難過失戀的第一天也過去了。我們都拒絕長大，卻又怕自己長不大，永遠似個小孩，在迷茫與掙扎當中遊走，電影的女主角都很果敢的作了決定，分手的分手，該定下來的便定下來，但最重要的還是告訴我們：生活是一團糟，親密的人會離開，沒有一件事如計劃進行，但明晨太陽照常升起，我們還是這樣走過。

看到最後，才知道「Someone Great」所指定不是別人，而是做最好的自己。