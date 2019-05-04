【斷捨離App】手機也斷捨離！實測如何輕鬆「解決」不再聯絡的人

時興「斷捨離」，收拾案頭、房間，丟棄不需要舊物，清空一角，心頭也跟着寛快起來。天天休息的空間既要清理、收拾，那分秒握在手中的手機又如何？原來，手機也需要「斷捨離」。

（iTunes）

人際關係斷捨離－刪斷不再聯絡的無謂人

工作數年後，認識的人愈來愈多，但朋友往往也都是不增反減。某日打開通訊錄，不禁問自己：「這堆人是誰？」

手機程式Cinder的操作十分簡單，似交友app Tinder－向右滑是保留，向左則是刪掉；不同的是，它的作用恰恰相反，幫助我們以最簡單快捷的方法「解決」掉不再再聯絡的人。向左滑後，聯絡不會被立即刪除，你可以點選垃圾桶圖示，一次過把聯絡資訊刪除。按左上方的齒輪，也可以查看自己斷捨離的「進度」。

筆者親身試用，最愛它夠簡單，開初試用，也不禁問自己：這堆「陌生人」是誰？而且，要是IPhone的話，本來只能逐一刪除，而使用Cinder則方便得多了。

（vcg）

手機App也要斷捨離－先刪除，後分類！

除了聯絡人外，我們也十分容易積存很多沒用的手機應用程式、相片與影片。要是先下戴一個App來刪除其他多餘的程式，那未免太有趣了。因此，要清空手機空間，不等需要更新時才亂陣腳，其實可以簡單的以兩個步驟做到。

１. 先刪除

等車或坐車，只花五分鐘，便可把過去一整月都沒使用過的程式刪掉。最常見的是一些時興一時，卻不會再玩的小遊戲。筆者親身試驗，發現這也會減少「滑」手機的時間，避免一無聊就以小遊戲來消磨時間，也應把「刪除」養成恆常習慣。

2. 後分類

剩下來的，便可按自己的使用習慣與功能來分類。例如，把新聞與有關閱讀的放到同一處，或所有社交媒體的也放在同一處，使用起來更方便，手機桌面也不會雜亂無章，也應盡量令桌面維持只有一、兩頁。

*更多「手機斷捨離」的小貼士：

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