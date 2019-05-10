【台北氣味展】另類展覽包含腳臭氣味？爆紅嗅覺體驗挑戰人類極限

一般看展覽都是以視覺作主導，但若你想感受另一種的展覽體驗，建議你可到達台灣極具人氣的「氣味展超」展覽，用嗅覺體驗不同的氣味「展品」。

「氣味展超」由日本遷移到台灣，帶來一場嗅覺體驗之旅。(nioisupertw@Instagram)

以嗅覺體驗的一場展覽

「氣味展超」，顧名思義，是一個前所未有的創新展覽，展出各式各樣的氣味，結合色彩與燈光，讓參觀者透過氣味想像當中的情景，讓你猶如走進了一場氣味之旅。

展覽早於2006年在日本舉行過巡迴展出，當時吸引到超過20萬人次入場觀看，足以證明展覽的超人氣程度，是次台灣的展覽是大會首次移師海外，但討論的熱烈程度以及吸引入場打卡的魅力仍然未減，亦極受台灣女生喜愛的一個展覽。

每個展區都會放置咖啡豆，讓觀眾保持清晰的嗅覺。(jujulingstoryworld@Instagram)

由香氣到臭氣；你準備好了嗎？

展覽所展出的氣味並不是香氣撲鼻，相反更有很多日常生活會遇到卻又意想不到會在現場嗅到的氣味，有香的、更有難受的臭氣，總共設有50種氣味，不過放心，大會總貼心呵護前來欣賞「展品」的人士，所展出的氣味會由容易至難的接受程度劃分展區。

展覽展出50種氣味，包括香氣和極臭的臭氣。(fb00305294@Instagram)

近展覽入場位置，先會擺放各種傳統日本茶的氣味，都是容易接受而且讓人感到舒適的典雅芳香氣味；其後轉移到「男女勾魂香」，即是能夠吸引到男性與女性的氣味；再來是經常用於香水的白檀味，先來一點「甜頭」。

「宅男」區更模擬了宅男的滿佈衣服、漫畫的房間。(Nioisupertw@Facebook)

接下來便開始「身體的味道」，例如是讓人厭棄的「腳臭」味、「狐臭」味、「宅男」味，當中的「宅男」區更模擬了宅男的滿佈衣服、漫畫的房間，相當具趣味性，增加像真度。除此之外，更設有 「大叔」、「老人」的氣味；再來就是激臭展區，有「瑞典臭鹹魚」之稱的罐頭Surströmming、日本納豆的氣味，甚至是愛吃肉的人之大便味道，令觀眾有種臭氣連日的感覺。

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最後，為了平衡參觀者的嗅覺，特設「療癒小站」，展出調香師利用香料調配的各式花香香水，讓人忘記一切的臭味衝擊。整個展覽除了各式各樣的香味、臭味，配合現場環境衍生一場氣味之旅外，更能透過特設的氣味檢測器，檢測自己的身體氣味屬於哪個等級，相當有趣！

雖然參觀展覽需付上入場費，而且會嗅到極難聞的氣味，但的確是一個頗有趣的體驗，即將會到台灣的朋友不妨到場參觀一下，為旅程增加趣味吧！

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