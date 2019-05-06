【髮型】日本人氣髮型師IG對比圖　「改造」前後竟有如此大分別？

偶爾就是毫無原因地希望換個新髮型，卻又無從入手，未知應剪一個怎樣的造型，深怕想剪的髮型並不適合自己。如果你也經常喜歡「變髮」，以下日本髮型師的Instagram或能成為你下一個髮型的靈感來源。
集髮型、Set頭、編髮之參考：
Natsumi的Instagram集結髮型、Set頭、編髮的技巧，適合女生作參考。(album_natsumi@Instagram)
Natsumi是東京一名髮型設計師，不時都會分享她工作上的作品，無論是短髮、中長髮以至長髮的髮型都能在她的Instagram上看到，同時也伴隨不同的髮色，如講求自然感的霧灰、歐美風的淺棕色、挑染等。不過，最特別的還是她亦會利用短片方式分享長短直髮、曲髮的Set頭技巧，甚至連編髮的步驟也一一示範，因此十分值得女生們參考。
前後對比圖 X 文字描述：
Kyohei Konishi在分享髮型作品方面比較貼心，包括有前後對比圖片。(kyohei_konishi@Instagram)
Kyohei Konishi也會在Instagram上分享set頭技巧，不過就僅以長髮為主，但在分享髮型作品方面則比較貼心，除了有前後對比圖片外，更會利用文字描述所剪的髮型會帶來怎樣的效果，如Bob頭能修飾臉形、長瀏海適合長臉和圓臉女生，有助達到瘦臉效果等，令人更容易根據想要的效果而決定接下來的髮型。
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剪髮前後 X 編髮三連圖：
Wataru Maeda將同一名女生的Before（剪髮剪）、After（剪髮後）、Arrange（編髮後），製成一幅三連圖。(wataru_magic@Instagram)
而這個Instagram則較特別，Wataru Maeda完全不會分享任何的Set頭技巧，但仍能吸引到67.7千名Followers追蹤，原因只因Wataru會將同一名女生的Before（剪髮剪）、After（剪髮後）、Arrange（編髮後），製成一幅三連圖，告訴女生們不同髮型帶來的效果確實有着很大的差別，而且不同髮型更能營造出多變的感覺，女生們大可進入她的頁面，看看自己適合哪個髮型。希望以上日本人氣髮型師的IG，能帶給各位女生有更多美髮靈感吧！