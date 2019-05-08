【Met Gala2019】Rami Malek女友又勝一仗？如何靠眼妝人群中突圍

一年一度的Met Gala剛落幕，今年的主題為「Camp: Notes on Fashion」，浮誇華麗正是主題之賣點，故在是次的紅地毯上也看到比往年更誇張的造型。不過，有時候並不需要由頭到腳都打扮得浮誇至極才等於「Camp」。

點擊觀看Met Gala 2019出席名人的「Camp」造型：

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雖然大部份名人以出位打扮出席，但也有一些選擇利用單一元素成為造型上的焦點，也可以是另一種低調搶眼的「Camp」。

Lucy Boynton

Lucy Boynton不失個人風格也拒絕平凡。(GettyImages)

Lucy Boynton於二月份的奧斯卡金像獎頒獎典禮以紫色連身長禮服現身，跟男友影帝Rami Malek配成一對，成為全場其中一個焦點；是次於Met Gala雖然不是以超浮誇的打扮亮相，但整體造型符合她一向甜美的風格。

以粉色造型示人的Lucy Boynton，所穿上的為Prada帶有珠片與粉色薄紗的禮服，先是珠片令裙款變亮眼，再者是上身的薄紗設計，背後一層層的皺褶薄紗令整體造型變得具「睇頭」，而裙擺的羽毛也能與上身的薄紗帶來平衡感，避免上重下輕的感覺。

更重要的是，Lucy Boynton的「Camp」是透過藍髮上的花卉頭飾與其帶有銀色閃片的眼妝所呈現出來，正如她一貫出席活動都重點刻畫眼妝，不失個人風格也輕易駕馭，女生們要出席化妝舞會，筆者覺得她的眼妝絕對是極佳的參考對象。

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陳靜（Gemma Chan）

陳靜（Gemma Chan）以全身銀色水鑽造型出席Met Gala。(GettyImages)

華裔女演員陳靜（Gemma Chan）一向於出席大型活動時也甚少失手，甚至如Lucy Boynton一樣，於上次的奧斯卡金像獎頒獎典禮也是被外界讚賞她的打扮，拋開上次的桃紅色Valentino晚禮服，是次以全身銀色水鑽造型出席Met Gala。

陳靜選擇了Tom Ford為她打造的銀色Deep V連斗篷禮服，禮服上的銀色亮片配合首飾，閃閃發光，展現雍容華麗感；不過，頭上的頭飾才是與禮服相映生輝的重要一物，亦讓其成為焦點，散發出不一樣的時尚氣場。

Hailee Steinfeld

Hailee Steinfeld利用相機道具以及肢體動作呈現出「Camp」的戲劇化精神。(GettyImages)

新生代演員Hailee Steinfeld所穿上，是荷蘭品牌Viktor & Rolf 2019春夏高訂系列禮服，配上黑色大蝴蝶結頭飾。紫色併綠色的蛋糕裙款上印有「No Photos Please」的字句，無論是裙款剪裁，還是顏色、性感程度，也絕非屬浮誇的一派，可她卻利用手上的相機道具以及她出場時的肢體動作上演一場「假裝拒絕拍攝」的戲碼，呈現出「Camp」的戲劇化精神與俏皮的一面。