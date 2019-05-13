過期化妝品重生！記者實測　粉餅防潮、唇膏令銀飾回復光澤？

也許女生天生是購物狂，縱使只有一張嘴巴，桌上也會有逾五十支的唇膏，而且看起來「不同顏色」。再美的東西，也會有限期，眼看喜歡的化妝品，「大限已過」，心裡總會像與戀人分開般，依依不捨。有見及此，這裡有個賦予它們重生的機會，只要利用生活上的小智慧，它們的「壽命」便得以延長。

減價優惠將至，內心總像被解禁般，著魔似的不斷奉上金錢。同時，家裡積存的化妝品，大部分都快要過期，特別是絕版色號或特別版包裝等，讓人在保留和拋棄之間，十五十六。不過，除了本來的用途，網絡上亦流傳著它們有另一用途，因此筆者便決定親自嘗試，看看到底是否真的見效。

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唇膏能去鏽漬。(朱加曦攝) 過期唇膏：讓銀飾回復光澤 不少人都是唇膏的愛好者，筆者亦然，久而久之便積存了一堆，亦有的尚未「被翻牌」，便已遺憾地過期。不過，原來過期的唇膏，還可用來擦拭生鏽的銀飾，由於銀飾會因氧化，形成黑色的硫化銀，而口紅所含的乳化劑，則可令這些物質浮起，因此利用唇膏輕輕擦拭，便能去除銀飾上的鏽漬。 筆者分別運用唇膏和唇釉，進行測試，發現果真見效，耳環不僅變回銀色，看起來亦較為閃亮。不過，由於唇膏亦含致銀飾生鏽的化學物質，因此不宜直接塗上銀飾，清理後也應以水沖洗，而若銀飾帶有水晶或坑紋，也要注意小心，因唇膏會卡進坑內，故清洗時應仔細沖擦。

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+ 3 + 2

過期粉底有效防潮。(朱加曦攝) 過期粉底：雨季衣物防潮好幫手 粉底幾乎是每天出門的必備品，雖然購買不多，但每瓶的容量也不少，因此經常過期時，也有剩下少許分量。過期粉底的另一用途，便是充當防潮劑，因當中成分含高領土，能吸濕防潮，絕對是雨季的好幫手。筆者起初都對這個方法，半信半疑，但測試過後，卻發現非常奏效，感到神奇，相信日後對放置衣服和相機等，都會用到它。

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卸妝水能去膠紙痕。(朱加曦攝) 過期卸妝水：輕鬆去除膠紙痕 雖然卸妝水每次都可以用盡，不過有需要的話，它還有另一用途：去除膠紙，情況如同卸雙眼皮膠紙般，若然撕掉膠紙後，仍有黏黏的感覺，只要倒卸妝水到化妝綿上，再在黏的位置輕擦，便能融化並去除膠紙黏的地方。這個方式雖在使用後，需用水洗掉油漬，但對喜歡保留完美包裝，以及不喜歡黏的感覺的筆者而言，不失是個好方法。

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除上述過期化妝品，其他化妝品也有特別的用途：