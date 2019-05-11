【時裝插畫】日本女生插畫教襯衫　OL、無印造型　詳盡講解極易明

早幾年前流行手繪日記；這名日本女生同樣愛手繪，不過她是喜歡將自己的穿搭習慣繪畫下來並在Instagram分享。

日本女生Mari喜歡將自己日常生活的打扮、手袋中的物件描繪出來。(mari919@Instagram)

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Mari的身份是一名媽媽，也是插畫家，當初只是單純喜歡而不停畫畫，繼而對繪畫時裝產生了興趣，於是便一直繪畫至今，將自己日常生活的打扮、手袋中的物件描繪出來。

除了Mari的畫作種類繁多外，她所繪畫的穿搭造型也包含多種不同的風格，成熟斯文的上班OL Look、休閒的休假造型、文青等風格，都能在她的作品上看到，絕對能為你帶來滿滿的靈感，免去每天早上不知道該穿甚麼服裝的煩惱。

Mari最喜歡的還是親手將穿搭造型繪畫於她的手帳（記事簿）內。(mari919@Instagram)

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當然，除了利用電腦描繪出畫作，將其填上顏色，比較特別的是，Mari繪畫的方式也與他人有點不相同，由於她是描繪自己的造型和物件，因此她通常都會先拍下照片，再用鉛筆起稿，其後才填上顏色，務求提升像真程度。

而且，Mari最喜歡的還是親手將穿搭造型繪畫於她的手帳（記事簿）內，日本人通常愛將生活各種繁瑣事情記錄手帳內，包括上班時的筆記、重要約會日期以及財政記錄等，但Mari的手帳卻充滿了各種的造型畫作，每翻開一頁都能看到色彩。如果你也是喜歡畫畫的女生，不妨也像Mari一樣把自己日常生活的造型和物品繪畫出來，作一個記錄之餘，當畫滿整本手帳時，必定會感到無窮的滿足感。