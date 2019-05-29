【倚天屠龍記2019】趙敏陳鈺琪公開卸妝零毛孔　保養靠戒3種食物

新版《倚天屠龍記》中，飾演趙敏的陳鈺琪，外貌輪廓分明，配搭愛恨分明的個性，實在再合適不過。現實中的她，個性亦非常爽朗，早前不僅被拍到於拍攝空檔時「捽腳趾」，亦有網民找到，她於鏡頭前卸妝的片段。雖沒化持品加持，但陳鈺琪依舊貌美，近鏡拍攝亦不見毛孔，抑或皮膚問題，而當中的保養方法，她便曾在訪問中大方分享。

26歲陳鈺琪保養得宜，即使在新版《倚天屠龍記》中，飾演約19歲的趙敏，也全沒有違和感。(陳鈺琪微博)

《倚天屠龍記》的趙敏，天性聰穎，卻像野孩子般任性，喜愛惡作劇，令人頭痛。陳鈺琪的個性與趙敏有著幾分相似，做事不拘小節，即使在鏡頭前，也敢於展示真正自己，而她對拍劇的熱誠，更是充滿執著，由一名飾演港劇《東坡家事》的臨記，逗著比車資還少的薪金，卻能鍥而不捨地轉為成功入屋的女主角，當中的努力可想而知。

陳鈺琪曾在鏡頭前公開素顏，但筆者認為似乎兩者相差無幾，都是非常漂亮：

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皮膚問題是不少女星的弊病，因拍劇時日夜顛倒，易致皮膚油脂失衡和敏感。不過，陳鈺琪則似乎沒受影響，有網民於「抖音」找到一段她的卸妝影片，可見一邊吃火鍋，一邊拿起卸妝綿擦拭。雖素顏片段公開，但見她的皮膚依舊保持「零瑕疵」，只有淡淡的黑眼圈，並沒毛孔或暗瘡等問題，令網民感到驚訝，不僅指她化妝「多此一舉」，更有人稱「素顏比化妝好看」。

陳鈺琪認為卸妝最重要。(陳鈺琪微博) 潔臉方面需花點功夫 陳鈺琪現年26歲，肌膚步入初熟齡，對此她曾在訪問中，大方分享其應對方法。除定期健身，保持精神狀態，她亦會從內在保養著手。由於工作關係，她需常化厚厚的妝容，因此回家時，她都會徹底卸淨化妝品，以防化學物殘餘在臉上。雖然洗臉能清潔污垢，但她認為不宜勤洗臉，因皮膚油脂會變得缺乏，容易分泌更多油脂，並形成暗瘡。

戒食三種食物：不僅護膚，亦能減肥

不僅外在，陳鈺琪還注重內在保養，每天喝大量的水，包括養顏湯水，保持皮膚健康。她曾在訪問中，表示自己為拍攝《香蜜》，戒食三種食物：油炸食物、甜品和高糖分的飲品，並在一周內減掉逾5公斤，體重降至約45公斤。這個方法還能保持肌膚健康，因油炸和高糖分食物會增加分泌油脂，易使毛孔閉塞，而且過量的糖分，亦會損害肌膚膠原蛋白，因此戒食的話，皮膚自然也變得健康。

除了古裝片，陳鈺琪的日常生活照片，也是非常可愛和英氣：