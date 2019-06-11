【上海民宿】23歲女All in一年人工　打造民國風復古老屋民宿圓夢

沒有錢但是想要一間屬於自己的屋子怎麼辦？「先把房子租下來再改裝成民宿租出去」這位23歲的杭州女生用這種方法，滿足了她想要在杭州，擁有屬於自己房子的夢想。

大學畢業後的婷婷工作了一年，儲了兩萬元，她將這些錢全都投入到修繕這間民宿中。「加上合夥人投資的3萬塊錢，我們就一共有了5萬塊的起始金」兩個年輕人就這樣摸索着開起了自己的民宿——汐子舊時。

▼▼按圖放大，先看民宿的一些照片▼▼

「如果有幸可以滾動起來，我們應該能賺回下次要交的房租，如果賺不回來，我們也做好了準備用我們的主職工資，繼續補貼這個事業！」

「當時很幸運，在杭州西湖邊，找到了這麼一幢沒有裝修過的老房子，因為年代久遠，老房子的水電全部都要重新做過，婷婷就找了他們熟悉的施工團隊來幫忙，節省了很大一筆開銷，做好硬件設施之後，因為老房子本身就很有味道，婷婷她們也沒太糾結，就把房子裝修成了復古的民國風。」

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為了完成她們心中的復古風佈置，她們跑遍了大大小小的舊貨市場，也收到了一些朋友的捐贈，這才終於把家裡的復古裝飾配齊，婷婷還把自己大學時期讀的書也搬過來了。為了省錢，她們所有家具的組裝都是自己DIY，兩個小姑娘自己一點一點把家搭建起來。

點擊圖片看民宿裝修的過程和前後對比▼

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想把溫暖帶給每個來住的朋友，希望能讓他們覺得在風景美麗的杭州，有一個可以回的家。

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