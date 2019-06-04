Grace Kelly才貌雙全外孫女：情場跌蕩、未婚生子仍反叛地去愛！

一代傳奇王妃Grace Kelly，名氣或許不及戴安娜，但她的美麗至今仍然令人一見難忘。昨日網路上流傳一張相片，相中人與Grace Kelly非常相似，原來她是Grace Kelly的外孫女Charlotte Marie Pomeline Casiraghi。

Charlotte Casiraghi與Grace Kelly一樣，眼神裡流露幾分倔強的傲氣，即使生於有名有利的王室家庭，亦從不走傳統乖乖路線的那一套，只遵從個人的意願立身處世，就連結不結婚也不依從傳統規範。亦是因此，她被傳媒稱為最反叛的王室成員。

Charlotte Casiraghi與Grace Kelly一樣，眼神裡流露幾分倔強的傲氣。（圖片來源：GettyImages）

作為一個平凡的女子，很難想像背負著家族名譽的人生會是怎麼樣的。生於1986年8月的Charlotte Casiraghi，是摩納哥Princess Caroline和意大利商人Stefano Casiraghi的第二個孩子，也是Grace Kelly的外孫女。現時的她更是摩納哥王位的第十一位繼承人。

因為父親不是王室成員，因此Charlotte Casiraghi在王室家族裡是位沒有公主頭銜的成員。當Charlotte Casiraghi四歲時，她的父親在一次划船事故中喪生，而她的母親與後父，帶同她與另外三個孩子一同搬到法國鄉村，好讓他們可以過上寧靜的童年。

因為父親不是王室成員，因此Charlotte Casiraghi是位沒有公主頭銜的王室成員。（圖片來源：GettyImages）

但沒有人可以阻止樣子姣好的她散發光芒。她於16歲時，被選入世界上最有代表性的年輕女性名單；於2005年，又被英國著名時裝雜誌《Harpers & Queen》評選為「全球百大美女」的第十名；於2006年，被《名利場》評為「國際最佳着裝人士」之一；2009年時，被《Forbes》雜誌評為「全球10大最受矚目年輕皇室成員」第9名。另外，身高有174cm的她，亦常常被邀請擔任品牌模特兒，風頭一時無兩。

Charlotte Casiraghi身高有174cm，常常被邀請擔任品牌模特兒，她亦是老佛爺的朋友之一。（圖片來源：GettyImages）

她卻沒有因為樣子與身份而放任驕傲，無論在個人、事業、抑或是在愛情上，她都非常努力，不如傳媒所形容的「反叛」。

Charlotte Casiraghi讀書期間成績優異，會說流利的法語、意大利語、英語以及一點德語。她於大學期間修讀哲學，畢業後更在多家國際刊物的擔任特約撰稿人，私下亦有嘗試自己創辦雜誌，專注於與生態及時尚相關的題材。平日她最愛做的事就是騎馬、滑冰、滑雪、游泳、彈鋼琴，更曾多次參加國際性馬術比賽。另外，她亦會以摩洛哥王室成員的身份支持慈善組織，不忘貢獻社會。

Charlotte Casiraghi多次參加國際性馬術比賽。（圖片來源：GettyImages）

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這位既有才華又熱情洋溢的女子，在感情路上亦不失獅子座的勇敢與自信，即使「失敗」（如果感情有分成功與失敗），亦屢「敗」屢戰。於2004年間，她與第一任男朋友比利時企業家Felix Winckler戀愛，戀情持續至2007年告終。同年，她與意大利企業家Maria Caradonna相愛，可惜戀情無法持久。之後她遇上畫廊老闆Alex Dellal，戀情同樣只持續了三年便告終。

到2011年12月，她與喜劇演員Gad Elmaleh拍拖，但二人沒有結婚，卻共同誕下了孩子Raphaël Elmaleh；亦因為二人沒有結婚，因此孩子Raphaël Elmaleh有摩納哥王室的繼承位。這次戀愛持續了四年時間，二人最後於2015年分手。

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經歷了多次離離合合，她仍沒有放棄，終讓她遇上了電影製片人Dimitri Rassam。Dimitri Rassam是法國女演員Carole Bouquet的兒子，與Charlotte Casiraghi一樣，是名人的後代。有消息指二人於去年3月訂婚，可是因為當時Charlotte Casiraghi懷了孕，因此二人選擇延遲婚禮，先誕下兒子Balthazar Rassam再結婚。二人昨日完成婚禮，結束五年拍拖生活，正式成為夫妻。

Charlotte Casiraghi昨日與Balthazar Rassam完成婚禮，不少人看見這張相之後都說她與外婆非常相似！（圖片來源：pinterest）

另外，雖然Charlotte Casiraghi從沒有見過外婆Grace Kelly（她於Charlotte Casiraghi出生前四個月身亡），但二人的婚姻卻有不少地方從Grace Kelly那裡汲取靈感：相片中Charlotte Casiraghi所穿的婚紗，就與Grace Kelly在電影《To Catch a Thief》非常相似；相片中Charlotte Casiraghi所戴的項鍊，正是當年Cartier為Grace Kelly設計的項鍊，Grace Kelly本人也曾佩戴拍照；就連髮型上，她也似乎參考了Grace Kelly當年在荷里活常梳的髮型。不少人看到照片後，都感嘆Charlotte Casiraghi就似是現代版的Grace Kelly。

或許就是因為她兩次未婚生子吧，所以她就被指是最反叛的王室成員。可是背負著一個顯赫的家庭背景，反叛需要更大的勇氣吧。更別說現今世代未婚生子再也不是一件傷風敗俗的事了吧，只要Charlotte Casiraghi盡好媽媽的責任，誰又可以來否定她呢？

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