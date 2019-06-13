字體隱藏性格　凱特鬆散、梅根秀麗　筆跡專家：控制欲強卻不安！

英國薩塞克斯公爵夫人梅根的書寫字體，猶如藝術般，不時都得到稱讚，不過有報道引述筆跡專家的分析，指秀麗的字體當中，原來藏著不安的情感？

凱特、梅根和戴安娜的寫字方式各有不同。(Getty Images)

相由心生，曾有不少人云，隨性的筆跡，可反映出個性，無論是一撇一點，不同的寫法，想法也隨之改變。英國王室成員言行舉止優雅，舉手投足也講求禮節，卻甚少透露內心想法，令人充滿好奇。除了肢體語言，字體亦能透露訊息，筆跡專家Sheila Lowe近日透過已故戴安娜王妃、劍橋公爵夫人凱特，以及梅根的字跡進行分析，發現原來三人都有著不同的個性。

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梅根曾在演藝事業不穩時，為幫補家計，而兼職英文硬筆書法教師，而她寫的字體，更得到不少人稱讚：

+ 7 + 6 + 5

雖然凱特和梅根的穿搭，不時都向戴妃致敬，但若論個性是否相似，她們則會做回自己。Sheila Lowe綜觀三人的字跡，認為梅根的表現最為拘謹，會不時檢查自己的行為和形象，反之戴妃的字則較圓和放鬆，代表她所寫的內容，都是發自內心，而且幾乎沒有顧慮，最能顯示情感，而凱特則介乎兩人之間。

梅根在結婚前，曾是一位教授英文硬筆書法的教師。(@meghanmarkle/ 網上圖片) 梅根字體揮舞：只表現想要別人看到的東西 單看梅根的字體，字母的開首和終結，都較為揮舞，顯得格外華麗和氣魄，Sheila Lowe表示，雖這吸引不少人眼球，但字體帶有規律，讓人充滿距離感，「梅根希望予人漂亮、完美和獨特的形象，故會將不安藏在深處。」她亦認為，梅根寫最後一個字母時，都像浪潮般，折回到原來一方，「這是一個強烈的情感，她只會表現出自己想要別人看到的東西，故即使成為眾人焦點，她仍能控制自己的形象，共且充滿自信。」

凱特字體非常簡單。(@JoelEngel4/ Twitter) 凱特字體簡單：追求與世無爭 Sheila Lowe亦指，凱特與梅根的筆跡，有著相反的特徵，反映出截然不同的個性。凱特的字體，較梅根的簡單，沒有花俏的寫法，Sheila Lowe解釋，「這表示她追求與世無爭，無論身處何方，都希望氣氛和睦。」她亦舉出凱特的字體傾右，結構較鬆散，可見其適應力較強，能夠走過困境，繼續向合理和務實的方向，達致目標，而相連的字體，更顯出凱特的想法較簡單和生動。

戴安娜於1982年寫給William Tallon的一封信。(Getty Images) 戴安娜字體寬大而圓：渴望愛與認同 在三人的筆跡中，Sheila Lowe認為，戴安娜的筆觸最為深刻，因字體寬大而圓，反映出「一位渴望愛、同情、認同和被注視的女生」，而幾乎沒有角的寫法，亦代表喜歡和諧，致力追求寧靜和安詳的環境，與凱特個性相近。她還補充，戴安娜的字體向橫擴展，表示其「最迫切渴求的事，便是自由。」

(Source: Sheknows)