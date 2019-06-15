【My Choice】止汗劑或致癌？天然香體膏一塗變粉質　乾爽除汗味

夏天，最令人苦惱的是揮之不去的汗味。想保持一整天的乾爽清香，便要借助香體劑的幫忙。而全天然、不含酒精的止汗香體膏不但安全有效，更能解決令人尷尬的異味。

市面上的止汗劑充滿化學成份，有機會加重皮膚負擔。（IG_coconutmatter）

每個女生都希望自己的肌膚可以自帶香氣，散發著討喜的淡淡味道。夏天一到，不管清潔得如何徹底，因汗液產生的異味仍然難以避免。要解決汗味，總不能對著腋下噴上香水吧。市面上的止汗劑一般氣味濃烈，於街上更常出現「撞味」的情況。而且，使用充滿化學成份的止汗劑有機會堵塞毛孔，造成皮膚問題。更有測試更指出市面上某些止汗劑的類雌激素超標，長期使用有機會誘發癌症，尤其對孕婦有影響。

Coconut Matter的「MOOD」止汗香體膏採用全天然植物及礦物成分，使用紙筒設計的無塑包裝對環境友善。

Coconut Matter的「MOOD」止汗香體膏採用全天然植物及礦物成分，使用紙筒設計的無塑包裝，每次使用前只需從紙筒底部向上輕推，使用方便又環保。天然止汗劑並沒有讓人停止出汗的效果，但可有效預防流汗產生的異味。汗液會帶出異味，全因細菌於當中滋生。Coconut Matter的止汗香體膏可以抗菌抗炎，減低汗味。

膏狀的止汗香體膏擁有令人意想不到的柔滑質感。剛塗上身體呈油潤質感，數秒後已轉變成乾爽的粉質，不帶半點黏稠感覺，非常討人喜歡。出門前塗抹於皮膚上，經過一天的活動後雖未算完全乾爽，但並無黏膩感，異味亦大大減輕。

「MOOD」止汗香體膏系列分別有四種氣味，當中帶中性香氣的Zen尤其特別。

「MOOD」止汗香體膏系列分別有四種氣味，包括無味的Free、薄荷味的Hero、雪松香氣的Zen與薰衣草味的Spring。帶香味的三款香體膏氣味清淡，當中帶中性香氣的Zen尤其特別。Zen中含有抗菌的有機野生椰子油、抗炎的大麻籽油等天然成份，不含對身體有害的化學成份，環保設計更對環境友善。

筆者與朋友曾試用以下幾款Coconut Matter的產品，全都一致回購：