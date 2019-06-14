【為何男友總是累】分手有先兆：隨時隨地睡著「懶相處」是致命傷

近日看到一張漫畫，大概內容是「男友總是累，而女友總是懶」，不少網民留言標籤自己的女友， 然而，近日跟朋友談天才知道，「為何男友總是累」不一定是笑話，甚至或是分手先兆？

（《後來的我們》劇照）

愛情在剛剛展開的時候，總是打得火熱；日子久了，霧水蒸發，愛人打回原形，原來她／他也不過平凡人，有可愛有不可愛，有人耐得住，昇華成另一種關係，至於其他呢？以下或是那些古怪的情人舉動，或是「分手先兆」？

（《Set it up》劇照）

為何男友總是累？

生活累人，但有時也總會懷疑：為何身邊人總比自己累？

說穿了，其實我們氣憤的不是伴侶覺得疲累，而是對方在跟自己相處的時候，似是沒有珍而重之以及尊重。根據心理學家Randi Gunther的說法，她認為這種「累」與「懶」密不可分，都是來自習慣成自然。

她解說，在健康的關係中，二人只是相望而笑，也覺可愛，因為總是為彼此留下了源源不絕的力量，用來面對失望與新挑戰。即使吵鬧，他們也不易覺得疲累。但若日子久了，情侶只把此當作習慣成自然、理所當然，那關係便會不進反退，因為相處久了所面對的疑難也會有所不同，只用慣用的舊方式解決問題，定不能解決當前問題。因此，要是沒有特別用心經營，「七年之癢」可說是必然後果。Randi更補充，情人們都懶，於是便愈發不尊重對方，也愈發放大彼此不同的地方，其中一個例子是或是：你想「Netflix and Chill」？可是我想睡！

（《13 Reasons Why》劇照）

情人總是避開吵架？

Randi Gunther解說，當關係惡化的時候，情侶便會找方法逃避那不安與失敗的感覺。在從前的日子中，即使是吵鬧，大家也罵得異常有「心機」，誓要說服對方相信自己一套，說罷又怕是否過了火；日子久了，卻只想吵鬧快點完結，因為已經沒有心思虛耗。

逃避過後，也總得找個「避風港」。那可以是一樣新興趣、活動、甚至是新情人。

（《When We First Meet》劇照）

總是在埋怨

Randi Gunther表示當你發現，無論你做甚麼，伴侶也總是埋怨，或把所有問題都歸咎於你，這或是二人的關係走到瓶頸位了。埋怨取代了聆聽，也暗示了二人關係正走到尾聲，而失去是無可避免的。

從前會說：「我們是一隊的！」到現在：「要是你沒有⋯⋯，那我也不會⋯⋯」可是，當我們說出這樣的說話時，並不會發現傷害有多大，也不會知道其實自己或他／她已偷偷把「我們」分拆成「你」與「我」。

【點圖即看】要是「戀情告急」 ，該如何是好？＝＝＞

Sources：Psychology Today