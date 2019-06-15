「唔好搞我後面」成google熱搜　對身體接觸異常敏感者也有苦衷？

立法會原訂於6月12日就修訂逃犯條例恢復二讀，故不少反對者於6月11日晚上前往金鐘，而香港警方亦在金鐘港鐵站內大規模向年輕人查身份證及搜身。期間立法會議員楊岳橋、區諾軒、鄺俊宇等曾到現場，交涉時警長在對話中突然大喊：「唔好搞我後面。」可是按網上影片所見，其背後只有他的同僚，情景耐人尋味。此話亦因此，一度成為google熱搜。 不知你又有沒有朋友如警長一般，對身體接觸非常敏感，甚至會按現出煩躁不安？他們可能也情有可原。

雖然只是短短數分鐘的短片，也足以引人浮想聯翩，或許警長不是古怪，只是極度內向！那你又是不是內向者（introvert）一員？

【記者實測】在Google搜尋器輸入「唔」，立即有多個「唔好搞我後面」相關的關鍵詞彈出，開啟無痕模式結果亦然。（google 截圖）

極度討厭人群 偏愛一對一或是小組的相處

有人喜歡一大班志同道合聚在一起，內向者卻只喜歡一小班人走在一起。當他／她走在陌生人堆中的時候，就會十分緊張，甚至想就此消失。

但當她／他是「一對一」的時候，就會冷靜、輕鬆得多。因為他們只需專注在一人的言語與肢體動作。而且，內向者也傾向只會在人數較少的聚會中說有意義的說話，而在人群中的說話多屬不著邊際的「廢話」。內向者喜歡深入、有意思的話題，說自己覺得重要的事，可是人群卻會令他們緊張。

（《Love,Simon》劇照）

身體接觸是「禁止」的！

雖然不會人人似是警長般大喊：「唔好搞我後面！」但身邊總有些朋友，一碰他／她就會刻意躲開，要是你繼續嘗試，他們就會發出不耐煩的叫聲。原因就是，內向者真的非常討厭不必要的身體接觸，他們十分重視個人空間，也十分脆弱，稍一感到被侵犯便會有極大反應。

（《Us》劇照）

逃避跟生氣與傷心的人交流

另外有一個非常「可愛」的特點，就是即使人人有七情六慾、喜怒哀樂，內向者卻偏向逃避跟生氣與傷心的人交流，刻意避開負面情緒。根據倫敦大學學院的心理學家Marta Ponari的研究，他們發現在正常程情況下，我們會跟隨別人的目光，而望向同一個方向，「內向者」也一樣；唯一不同的時，當那人表現負面情緒，如生氣或傷心的時候，「內向者」則不會跟隨那人的目光，表現漠不關心。

Ponari與研究人員解釋道，這或是因為「內向者」對負面情緒非常敏感，他們傾向會害怕那是因自己而起，所以那目光對他們而言也是威脅，更莫說是交流了。

內向外向本無罪，只是生而為人，有責任了解自己，再令自己變成一個更好的人。那根「內向者」相處，有甚麼「小貼士」呢？

Sources：Psychology Today