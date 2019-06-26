宮崎駿經典作品《千與千尋》上映至今已18年，日前終於在內地首次播映，再度引起迴響。為了隆重其事，電影公司更邀請一眾明星為動畫配音並拍攝真人版海報。小時候沒有看懂《千與千尋》，後來才發現，原來成長就是要如千尋般，在殘酷的現實中不忘初心，勇敢地走自己的路。

內地電影公司為中國版的宮崎駿動畫作品重新設計宣傳海報（官方海報）

愛一個人不只是因為他擁有亮麗的外表

10歲的千尋意外闖進奇幻的世界，為拯救變成豬的父母，不惜賣身湯婆婆，於其湯屋中工作，踏上了她的冒險之旅。每次看到最後，都不禁為千尋可以毫無懸念，指出父母不在豬群中而感訝異。千尋一眼便能認出變成豬的父母、在錢婆婆家門前化身成為龍的白龍，然而，湯婆婆卻無法認出那個她一直溺愛，被魔法變成老鼠的小少爺。

湯婆婆對小少爺寵愛有加，以「外面的世界有很多世菌」為由把他關在溫室，盲目給予各種的玩具，導致小少爺脾性乖戾、欠缺獨立能力。要是小少爺沒有跟隨千尋踏上旅途，恐怕這生也只能活在湯婆婆的影子當中。湯婆婆不曾理解小少爺的本質，她愛的小少爺是她的附屬品。故此，當小少爺不是以本來的模樣現身時，兩人徹底失去了僅有的羈絆，湯婆婆認不出眼前的老鼠就是她牽腸掛肚的小少爺。愛一個人不只是因為他擁有亮麗的外表，更重要的是他擁有一顆真誠的心，與你對抗這混亂的世界中的所有不公。

電影公司邀請了一眾內地明星為動畫配音並拍攝真人版海報。（《千與千尋》）

參與配音的明星同時還原了《千與千尋》的經典場面：

+ 6 + 5 + 4

名字一旦被奪走，就再也找不到回家的路了。

要在湯屋工作，就必須與湯婆婆訂下契約。湯婆婆收走了千尋的名字，給她取名小千，藉此成為控制千尋的手段。隨著工作的時間愈長，於湯屋工作的員工漸漸想不起自己真正的名字。失去了名字就像沒有靈魂的軀殼，只能向現實低頭。

正如踏入社會的時候愈長，便愈懷念學生時期的自己。那時候生活簡單，每天都在嬉笑中度過。畢業後於現實的洪流中打拼，無數次碰壁後學懂了偽裝，收起真性情，變得只說討喜的話，漸漸如失去名字的湯屋員工般，失去了自我。我們被社會剝奪本來的樣貌，只有如千尋般時刻提醒自己，面對誘惑時仍能保持當初最純粹的樣子，不會因貪吃而變成豬、因貪財而被吃掉。惟有保留初心，才能成為更好的人。

留有懸念的結局讓不少人不少人都惦記著白龍的下場（《千與千尋》劇照）

人生是一輛開往未知前方的列車，路途上會有很多站，很難有人可以由始至終陪着走完。當陪你的人要下車時，即使不捨也該心存感激，然後揮手道別。

當千尋要離開湯屋返回現實世界時，白龍再三叮囑著千尋「千萬不要回頭」。早在千尋與無臉男踏上沒有回程的火車那刻開始，千尋已經不再是電影開端的那個膽小的愛哭鬼。那架火車就如我們的人生，時間一去不復返，每走一步都是成長的見證。生命中的過客就如出現在火車上那些半透明的黑影，他們雖然匆匆而逝，卻教會我們要確守堅定的信念，不再戀棧過往才可大步向前。

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