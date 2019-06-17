王迪詩不妥協開天窗被拒：世界縱使千瘡百孔　我們仍有微笑的理由

作家王迪詩一向形象鮮明，敢怒敢言更句句直中要害。她一直抱著以文字為真相發聲的心態寫作，日前欲於其在《信報》專欄〈蘭開夏道〉中，開天窗刊登「人神共憤」四個大字，卻被拒絕刊登，王迪詩因而決定即時終止與《信報》長達11年的合作。 「咬緊牙關也是一種浪漫，在現實裏堅持做自己喜歡的事，it's so cool。」王迪詩教女生要忠於自己，敢於打破常規。

王迪詩本想於其專欄留白，只寫上「人神共憤」四個大字，卻被《信報》拒絕刊登。（FB_ 香港作家王迪詩）

關於愛情、職場、處世之道，王迪詩都有自己的一套。字字珠璣、文筆辛辣的作風讓人又愛又恨，愛她在荒誕的社會中依然幽默；恨她毫不猶豫的掀出眾人的心底話，讓人不得不去面對一直視而不見的問題。

近日，社會對於政府修訂《逃犯條例》不斷傳出反對聲音，王迪詩也為此表態。她認為，一個作家的責任，是要寫出她真心相信的東西，並透過作品來表達她認為「真實的信念」，繼而讓讀者在閱讀的過程中，能從作家的文字裡看到「真實的自己」，這對王迪詩來說就是真實。

王迪詩一向形象鮮明，敢怒敢言更句句直中要害。（FB_ 香港作家王迪詩）

〈蘭開夏道〉是王迪詩於《信報》的著名專欄，多年來為她建立了一群忠實讀者。而她深信傳媒的職責就是要為民發聲，然而《信報》卻不認同王迪詩是次於專欄上，開天窗放上「人神共憤」的態度和風格。

「開天窗」是指在專欄留白，單放幾個大字或短句，以表示一種強烈的態度，引起社會關注。香港最轟動的「開天窗」事件，是六四時《文匯報》社論開天窗，只放了「痛心疾首」四個大字，抗議北京血腥鎮壓學運。道不同不相為謀，王迪詩未有就此妥協繼而結束與《信報》11年的合作關係。

要做到如王迪詩般故我，毫不在意別人的眼光，女生先要喜歡自己。（FB_ 香港作家王迪詩）

不但作品具話題性，王迪詩的衣著風格同樣顛覆大眾對女作家的想像。可能大部分人都會把作家描繪成一個執筆沉思的文藝女生，穿著樸素才是合乎身份。然而王迪詩卻從不穿得像個女作家，時而華麗、時而型格，貫徹其率性風格。

【按圖看王迪詩的時尚造型】作家便要有作家的模樣？那麼又是誰定義作家的樣子？

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要做到如王迪詩般故我，毫不在意別人的眼光，女生先要喜歡自己。具風格的女生可能不是典型的美女，但她們都勇於為自己發聲。別被他人定形自己「應有」的形象，堅持自我，縱使孤芳自賞，但至少活得自在。

「寫作是為了從垃圾裡尋找詩意，讓人知道世界縱使千瘡百孔，我們仍有微笑的理由。」我們對於家庭、工作、社會都存在著或多或少的不滿，即使如何痛心，世界依然不會改變，惟有改變自己的態度，以自己的方式快樂，才不至於對未來失去希望。