蝦頭曾騙自己熱愛工作、減肥35磅　正能量背後：覺得自己一文不值

近日香港經歷重大轉變，社會氣氛沉重，仿佛想笑，嘴角都沉重得無法提起。所謂的無力感，從不只取決外在環境；反觀自身，前路未明，更教人無助、無奈、無從入手。但面對這種無力感，永遠有人同行，非只有你一人努力化解。 「蝦頭」楊詩敏入行近12年，擅長模仿不同明星，相似至極，看畢令人大笑一場，個個注滿正能量，她卻道：「其實我個性老正得很、不搞笑，卻因為不清楚自己想要什麼，時時想討好別人。討好得多甚至磨蝕了對這世界覺得美好的事物，或覺得快樂的事，不再相信。」「有時靜下來，問自己真正有什麼感受是什麼，到底有冇處理到，待我肯真正去看自己內心世界，就開始得救。」 曾徘徊迷失與失望之間，過來人的她是如何「自救」？ 攝影：黃寶瑩

蝦頭：「旁人或會問：『蝦頭，你其貌不揚，憑甚麼？』所以都說真愛不看樣子，況且我也不太差吧！」（黃寶瑩攝）

「蝦頭」楊詩敏入行差不多12年，形象正面搞鬼，做舞台劇亦演電影劇，醜角還是美女，「扮乜似乜」，更曾接瘦身代言廣，4月內減掉35磅。長髮短髮，痴女怨女，發福或纖細，舞台上的誇張與攝影機前的細膩，在這「八面玲瓏」背後，原是迷失與消沉。

蝦頭笑了笑又說：「識食一定啜蝦頭！」（黃寶瑩攝）

落力模仿背後：「我覺得真正的自己一文不值」

「蝦頭」這名字，原來也有段青春往事。中學時期，放學後她跟學校師兄們吃下午茶，當時正在推廣大蝦套餐，廣告上印着蝦頭人身的卡通，師兄笑言：「你好樣衰，十足這蝦頭！」便「蝦頭、蝦頭」的喚她，蝦頭回憶，道：「當年他只是逗我玩，想我似其他師妹，大叫：『唔好啦，咁肉酸！』可我沒有理他，倒覺得蝦頭這名字親切得很，令人留下深刻印象。」笑了笑又說：「識食一定啜蝦頭！」

幾分親切，幾分搞笑，這「花名」便似是烙下了她的個性。從小已熱愛舞台，演戲如魚得水，然而她卻自白：「其實我平常很靜、很正路，也不是特別搞笑。」曾因為父母離異，她情緒低落，習慣所有問題都自己一個扛，曾經有一段日子，因家庭生活極不快樂，她的工作卻是帶快樂給觀眾，她回憶道：

那時我十分迷失痛苦，唯有不斷麻醉自己、騙自己騙到「盡」才能完成工作。 蝦頭

那時正在排練舞台劇，於是在台上她是我們所認識、正能量滿滿的「蝦頭」；當完成工作、回到家中，她卻自己一人哭泣。

蝦頭回憶：

那段日子，都是為了討好別人而活。你喜歡甚麼，我就給你甚麼。我做很多模仿，因為我覺得真正的自己一文不值。做另一個人物，嘻嘻哈哈，不是更舒服麼？ 蝦頭

曾陷「多角」關係 似是乞求對方的愛

討好別人這回事，放諸戀愛上，也是一樣。她笑說：

年輕時愛拍拖，總要有異性在身旁。旁人或會問：「蝦頭，你其貌不揚，憑甚麼？」所以都說真愛不看樣子，況且我也不太差吧！反正我個性「男仔頭」，很易合拍！ 蝦頭

蝦頭愛打籃球，也曾愛上籃球師兄，青春回憶也總是甜蜜。她說小時候總是鬼主意多多，遇上心儀對像，總會投其所好，甚至「狡猾」地暗地裏主動出擊。她說：「要是我喜歡一個人，他會發現我老是在他身邊。我會跟他的好朋友、他身邊的長輩成為朋友。他不會主動約我，但他的爸媽會！」她回憶，會為了心儀對像做很多事，投其所好。

後來長大了，沒了「狡猾」的小計謀，卻始終主動與偏向討好別人，直言：「從沒試有被人追求，二人總是自自然然走在一起。」多年來身邊總是不乏男生，也曾陷「多角」關係 ，曾憧憬夢幻的愛情、曾想控制對方、也曾每天擔驚受怕他會不忠，她道：

在關係中，我變得很卑微，似是乞求他對我的愛。討好多了，便連自己喜歡甚麼，都不知道了。 蝦頭

那時，她怪責身邊人；回望過去，她卻說：「根本那時誰人跟我走在一起，也會是相同結果。」

蝦頭說要學懂喜歡自己，就是「每一次，都要問自己想要甚麼」。（黃寶瑩攝）

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喜歡自己是：「每一次，都要問自己想要甚麼」​

蝦頭的緋聞不多，最為人熟悉的已是2015年和經理人邵子風的一段情，二人2017年分手。回復單身的她，想要歇息一陣子，也趁機與父母修和，敞開心扉後，蝦頭覺悟：「無論對任何人，都沒辦法令對方喜歡我，但我先要喜歡自己。」

喜歡自己，就是「每一次，都要問自己想要甚麼」。她分享，現在單身了一陣子，每天醒來，都是想着自己喜歡做的事。找尋伴侶，卻再也不只是找個伴，蝦頭說：「我不需要人陪我做事，也不是特別羨慕要人追求。你不用跟我結婚生子，那不要這些，還可以精彩嗎？我反而著重二人有沒有共同目標，我們的結晶，不一定要是小孩子。如你熱愛建築，我愛演戲，我們能否各施所長、創作一些東西？」

至於演出，蝦頭則醒覺原來當真正面對自己，演出便更「有血有肉」，直言：「觀眾喜歡我與否，我哪能控制？」這顆自信從內到外，蝦頭最後說：

我覺得健康已經很足夠，不用追求你們所言的瘦才是美，個性、如何生活、如何看待這世界，也會令一個變得美麗，或不美麗，我覺得我現在『有肉地』也很美。 蝦頭

【點圖即看】蝦頭曾作不少精彩演出，你又幾得幾多部＝＝＞

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