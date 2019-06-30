英研究發現　每周工作8小時有利精神健康　第一步先向OT說不？

工作總是排山倒海，香港人習慣「OT」，很少理論工作量是否合理。動聽一點，則言：「能者多勞」；現實一點，則是「人工包埋」，明碼實價，我們是機器不是人，發表甚麼意見？ 有時會看看歐洲國家，望梅止渴。直到迎日一篇異想天開的報導，指最理想工時「再創新低」，有關研究指出，每週只工作8小時，對身心最健康。

工時對身心影響：有工作比沒工作好，但最好不過8小時？

我們時時誤以為，不用工作便對身心最健康，但事實卻並非如此，一定的工作其實對身心有益。不過，卻並非我們現在奉行的「最低工時」。

劍橋大學（University of Cambridge）與索爾福德大學（University of Salford）作研究，找出工時與身心健康的關係，他們指出隨著科技進步，愈來愈強工作已不需要人手操作，或會降低就就業率。該項調查邀請了約7萬名英國居民參加，由2009年到2018年期間，找出工時長短對他們心靈健康與生活滿足感的影響。

他們發現每週工作8小時，比起沒有工作或當「全職家長」，患精神健康問題的人減少了三成。一週一天的工作是最好的「藥」，但研究同時也指出工時超過8小時後，對精神健康已沒有更多的幫助。劍橋大學的社會學家Brendan Burchell就解釋說：「由維他命C到睡眠時間，怎樣令我們感到更好，我們都有明確的指引。但是次卻是首次，我們嘗試找出工作對精神健康的正面影響。」

（《The_Intern》劇照）

未來或不再時興「全職」，一周工作兩天最理想

索爾福德大學的Daiga Kamerade博士就認為，隨著對人力需要的減少，未來未必需要人人五天工作，他解說：「在未來的數十年間，我們可以預見人工智能、大數據興機械人將會取代現時由人手負責的工作。要是未來我們再需要全職工作，便要重新審視工作時間。」

研究人員提議：「五天周末，兩天工作」（當然，如果你執著周末只限星期六、日的話，也可以理解為「五天休息，兩天工作」）或是把年度假期由數星期增至數月。但他也指出，要是在工作中出現以下狀況，則對精神健康不利：

最後，他們概括這研究只是證實了我們一直都知道的事，也提出減少工時對身心都有益。不過，看來要以「真機器」取代「人肉機器」，還有一段時間，且不一定是件美事。比起每週工作只8小時這天方夜谭，或許我們先走第一步，先向「OT」說不。

Sources：Independent UK