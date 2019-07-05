Céline Dion從樂壇天后到高訂女皇　傳媒指她過瘦像老人：別煩我

2019秋冬高級訂製時裝周正在巴黎上演，最矚目的要數高訂女皇Céline Dion的時尚穿搭。51歲的Céline Dion近幾年活躍於時尚界，任便風格也難不倒她，完美演繹出天后的風範。面對傳媒指她身形過瘦，Céline Dion都一一以「別煩我」作出霸氣回應，繼續從容自如般享受時裝帶給她的樂趣。

年齡只是的數字，Céline Dion告訴女生，年齡從不是一個限制你向前的指標。（Getty Images）

在時尚的世界中感受美麗 50 歲又如何？

到了一定的年紀便要放棄嘗試某些事？Céline Dion告訴女生，年齡從不是一個限制你向前的指標。Céline Dion演唱的《鐵達尼號》主題曲《My Heart Will Go On》至今仍然是經典的情歌，而她仍經常走訪各地開展巡迴演出，於樂壇的天后級位置無容置疑。

近幾年她更活躍於時尚界，不論是Chanel、Valentino、Iris van Herpen等華麗的高訂系列，還是Richard Quinn、OFF-White等前衛潮牌都能輕鬆駕馭。談到近來在造型上的各種嘗試，Céline Dion表示：「自己對時裝的熱情已成為生活的一部分，穿上巴黎高級訂製服讓我感受到美麗、強悍、無懼、女人味，只是你總不能取悅所有人。」對於被指身形過瘦、衰老得像個老人等負面的評論，Céline Dion稱：「我對此感覺自在，所以無需要去談論它，請不要來煩我。若然你欣賞的話，那很好，否則那就不要來煩我。」

【按圖看】Céline Dion的百變造型：

+ 4 + 3 + 2

她認為50 歲的自己正經歷其人生最美滿的時刻，她可以透過時尚來表達自己，用跟音樂不同的方式去發揮創意。從一套衣服到另一套，她每天都可以改變自己的風格、角色。Céline Dion寄語女生要相信自己永遠沒有極限，無論何時也要保留著一顆冒險的心。

Céline Dion於James Corden的節目上透露了一個驚人的消息：原來Céline Dion家中收藏著超過10,000雙鞋子！（IG_celinedion）

天后也愛開玩笑 風趣重現《鐵達尼號》的經典場景

以為天后只愛唱歌與時尚？原來她私下一面也很討喜，Céline Dion曾受James Corden的邀請登上「Carpool Karaoke」，不但大唱洗腦歌曲《Shark Song》，對於James Corden的無厘頭提問更有求必應，搞笑的一面令人意外。節目中更透露了一個震驚所有觀眾的消息：原來Céline Dion家中收藏著超過10,000雙鞋子！她提到自己家中有一套收藏鞋子的系統，可以有效把鞋子以顏色分類，方便挑選。如此奢華的配置，盡顯Céline Dion的Diva地位。

Céline Dion與James Corden搞笑演繹《鐵達尼號》的經典場景。（IG_latelateshow）

來到節目的尾聲，怎可以少了Céline Dion的首本名曲Céline Dion《My heart will go on》。為了帶結觀眾最逼真的效果，Céline Dion戴上藍寶石頸鏈，James Corden換上假髮，兩人來到水上，重現《鐵達尼號》中Rose與Jack於船頭的經典一幕。情歌固然經典，但當男主角換成James Corden後，畫面充滿灰諧感，令人忍俊不禁。這對充滿娛樂感的組合令人驚喜，同時也讓觀眾見證到Céline Dion的搞笑一面。Céline Dion接近50 歲才走上時尚的道路，無論何時，女生都應該大膽做自己。