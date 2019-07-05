《小魚仙》真人版選角惹爭議　非裔Ariel靚聲獲米歇爾賞識撐女權

迪士尼近幾年推出的真人版電影都好評如潮，不論是《美女與野獸》中的貝兒Emma Watson、《阿拉丁》中的茉莉公主Naomi Scott還是燈神Will Smith，外型和個性均與原著呼應，重新演繹出迪士尼的經典感覺。 近日迪士尼終於宣佈令人期待已久，《小魚仙》的真人版電影選角，當得悉Ariel將由非裔演員Halle Bailey出演後，立即引起網民的熱烈討論，認為與原著出入太大，無法接受。

迪士尼宣佈《小美人魚》中的Ariel將由非裔演員Halle Bailey出演（IG_chloexhalle）

我們認識的Ariel是位熱愛唱歌、勇敢而且充滿好奇心的女生。雖然貴為海洋世界的公主，但卻對陸地充滿幻想與渴望，直至遇到陸地上的王子，更決心以她最珍貴的聲音與女巫烏蘇拉交換了一雙腿，以獲得在地上自由行走的機會。故此，擁有動人的歌聲與勇敢堅強的意志是成為Ariel的最關鍵條件。

當大家還在驚訝於迪士尼對於《小魚仙》（The Little Mermaid）的選角時，這位黑髮黑皮膚的小美人魚Halle Bailey已在Instagram中宣佈了「夢想成真」的好消息，在討論她是否飾演Ariel的最佳人選前，不如先了解這位19歲的女生到底是何方神聖。

沒有原著的紅頭髮白皙皮膚，小美人魚將會以黑髮黑皮膚的全新形象登場。（IG_chloexhalle）

8歲開始唱歌 實力獲樂壇天后Beyoncé認可

Halle Bailey並非素人，她與姐姐Chole Bailey組成歌唱組合Chloe X Halle，於2008年在YouTube上開設專頁，因翻唱Beyoncé的《Pretty Hurts》而成名，兩人的YouTube至今已擁有106萬的訂閱量。雖然年紀輕輕，但兩姊妹的歌唱實力已獲天后Beyoncé的青睞，成為她旗下的藝人，更曾於其演唱會中擔任開場嘉賓。Halle與Chole更於去年推出了首張專輯《The Kids Are Right》，並以表演嘉賓的身份現身今年的 Grammy Awards 與 Super Bowl Halftime Show。

Halle Bailey與姐姐Chole Bailey組成歌唱組合Chloe X Halle，實力獲樂壇天后Beyoncé認可。（Twitter_chloexhalle）

【按圖看】Halle Bailey與姐姐Chole Bailey組合的發展：

+ 8 + 7 + 6

曾出演美劇 希望藉演出增加黑人女性於幕前的曝光率

除了唱功出色外，Halle Bailey於演戲方面也具一定的經驗。兩姊妹曾於美劇《Grown-ish》中扮演雙胞胎姐妹Sky和Jazz，Halle Bailey曾於訪問中表示這次的幕前演出是個難得的機會，能鼓勵更多的黑人女孩勇敢追夢。Halle與Chole更獲前美國第一夫人Michelle Obama的邀請，參與錄製Let Girls Learn活動的主題曲，活動的目的是希望世界各地的女生都擁有獲得教育的機會。此外，Halle也曾參與洛杉磯的女性遊行活動，為女性權利發聲。

Halle Bailey曾參與洛杉磯的女性遊行活動，為女性權利發聲。（Twitter_chloexhalle）

音樂是世界的共同語言，不論任何種族與性別都能透過音樂理解感覺與情緒。Halle於CNN的訪問中表示，每個人對每件事都持有不同的意見，但當大家同時欣賞一首歌時，音樂就成為了此刻眾人都一致認同的事。我們之所以如此喜歡迪士尼的電影，不正是因為欣賞每個角色呈現出的個性嗎？Halle Bailey不論是才能，還是希望改變社會固有思想的決心，都與Ariel不謀而合，就讓我們透過Halle Bailey的演出，再一次欣賞小美人魚的勇敢堅定。