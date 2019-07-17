台灣插畫家畫出「廢青」心理：洗頭只想洗瀏海　卻被社會逼着成長

看着插畫中的女生，時常出錯，彷彿腦容量不足；個性又麻甩，一點女人味都沒有，是否有一種似曾杷識的感覺呢？ 人生嘛！最大的「夢想」可能就像台灣插畫家張庭說：「真想當個全職廢物。」但當今日人人以廢青、廢中自嘲，想廢起來，你有沒有問題爸媽、問過社會？或許改一改，如果社會容許，真想當個全職廢物，會不會更貼近你的心聲？

台灣插畫家張庭不時分享女生「耍廢」日常。（腦容量不足_@Facebook）

台灣插畫家張庭在2015年生日時創立了「腦容量不足_」的專頁，粉絲人數至今已累積至10萬。張庭的畫風可愛，大走女生幽默，紀錄一些「大頭蝦」女生日常、閏蜜事等，剛好正中不少女生的心聲。張庭更在2016年1月19日，發了一篇「衛生紙帶到學校，就是大家的」的圖文，令她知名度大開。

以下的「女生日常」，每天也在你生命中上映嗎？

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閨密相處法則



女生從小到大，都離不開朋友圈與閨密，上廁所也要一齊去，這些事，男生不能理解，研究也解釋不了。身為閨密，當然絕不缺席彼此生命中的大小事：手機一整頁都是大家的醜照，在你出醜時第一個取笑你；但你追求夢想時，第一個支持你，遇到人生低谷時，也是第一個在你身旁，你的閨密也是這樣嗎？

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令人會心微笑的學生時代

由於張庭是一位高中生，在她的插畫中會不時看到學生時代的日常，如帶衛生紙回學校就是大家的，又或上課時偷吃的食物是最好吃的，讓一眾學生，甚至畢業生也非常有同感，勾起當時學生時代的回憶。她也指，不少靈感都是來自國中同學，朋友和同學遇到一些有趣的事情也會跟她說「你可以畫這個！」

哪些學生時代的事令你最難忘的呢？

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（圖片獲「腦容量不足_」授權轉載）