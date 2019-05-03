【插畫】單身何時變成了一種罪？ 拍拖不能享受的「自由」時刻

單身，何時變成了一種罪？

有些節日不知何時開始變成「情侶專屬」，如情人節、聖誕節，單身人士仿佛就要「活受罪」，走出街上看到甜蜜的一對對，固然會覺得傷感。但倘若乖乖留在家中，也最好不要看Facebook、Instagram，一不小心就會被放閃照「閃盲」眼睛。除了身邊的癡男怨女催逼著你要盡快脫離單身，就連家人看著你年紀漸長，也少不免有意無意間向你「逼婚」。

人生來注定要成雙成對嗎？（《單身動物園》劇照）

不知從何時開始，社會會批判「高齡」的單身女性，給她們冠上「剩女」之名。這讓人不禁想起電影《單身動物園》（The Lobster）中那個只容得下夫婦和情侶的世界，單身人士就要被困在酒店之中，並規定在45天內找到另一半。男主角David與妻子離婚後被送進酒店，在期限之前，他勉強與並不合拍的「冷血女」湊成一對。其實David就是象徵著某部份的我們，明明過著平白無事的單身生活，卻因為環境所逼而脫離單身。然而，勉強與不合拍的人在一起，總會讓人活得不快樂。有時候，我們都混淆了，這種對於單身的恐懼，其實是源於社會，並非自己。

細心一想，其實單身真的那般可怕嗎？墨西哥插畫家Dalia Candelas用畫筆回答你其實自己一個更開心自在。她取材自自身經驗，繪畫了一系列的單身女子插畫。單身的你偶爾會感到寂寞，但卻換來更多毫無顧慮的時間。你可以肆無忌憚地坐在床上喝熱牛奶，在情緒低落時，你不用應酬誰，可以躺上一整天享受片刻寧靜，不用為了保持形象把家中收拾得整整齊齊，東西都可以隨心亂放。

插畫家Idalia Candelas。（IG@idaliacandelas）

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她的插畫不是勸告你要一輩子保持單身，只是告訴你一個人的價值不應該用單身與否來衡量，「嫁得出」不一定是人生贏家，單身熟女也不一定是「賣剩蔗」，沒有誰比誰更加優勝。愛情除了靠感覺，還要靠緣份和時機，在耐心等待著Mr.Right出現時，比起自怨自艾，倒不如好好享受自己的單身生活吧！

插畫獲Idalia Candelas授權轉載

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