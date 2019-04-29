【插畫】被眾人包圍卻非常鬱悶？插畫師提醒你要打破人生規限！

大概是春夏鬱悶的氣候影響吧，最近筆者身邊的朋友都非常憂鬱，而且在愈擠迫的地方就愈見鬱燥，最近你又有沒有這種感覺？

但生活依然要過，工也依然要返，街也依然要去，總不能每時每刻都愁眉苦臉吧。難道這份鬱燥的心只能一直壓抑下去？幸好有不少人把這份鬱悶的心情以不同形式表達出來，來自柏林的插畫家Sivan Karim便是其中之一。

（圖片來源：ig@sivan.ka）

Sivan Karim不時會在個人instagram帳戶上分享作品。他的作品只有黑白二色，但看起來卻毫不沉悶，甚至把不少女生的感受都畫了出來。

他的作品大多分成兩類：一種是主角被一大群人或動物包圍，但卻能在擠擁的場景中獨自清醒過來，並一臉倔強地地望向觀眾，彷彿想要鼓勵大家打破生活種種規限，活出有個性的人生。

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另一類的作品則較為簡潔，大多描繪身上長出了鮮花的女生，猶如在對大家重申每個人的內心本來都美如花卉，只要保留純真，一切都會好起來。

（圖片來源：ig@sivan.ka）

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生活確是不容易，尤其活在香港，種種壓力都讓不少人日趨憂鬱。雖然人生依然不容易，但或許大家看完這些插畫之後可以獲得某種力量，並且藉此好好地過日子吧。

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