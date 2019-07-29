厭世臉最無辜？無表情不代表黑面　一張相即分辨是否天生臭臉

為放空時毫無表情而被說「臭臉」的人平反！他們不是黑面，只是天生RBF，即放鬆表情時，樣子比較厭世！近年好些厭世臉女星冒起，有說她們獨有一種頹廢、空靈、與世無爭的感覺，特別得引來一眾粉絲，及品牌的喜愛。可是，這種氣質不是每位厭世臉女星都能被發掘出來，仍有不少被指「黑面」，影響形象。到底她們是真黑面或是天生厭世臉？

厭世臉流行 迷之吸引力

近年紅起的厭世臉女星有：談善言、廖子妤、陳漢娜，她們成功得到一眾網民熱愛。之前有網民讚揚她們，只有美女不笑才來得傲氣。不是所有RBF就可以紅，看來還是跟本來的顏值掛勾。



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不是黑面，只是沒表情

我們都明白，厭世臉女生容易被人誤解，一沒笑容便展現出一副憤世嫉俗的樣子。然而，有些女星被拍下黑面照時，也會解釋，當時只是沒表情，不是黑面。

趙薇對網民黑面？只是想低調

今年6月，人氣女星趙薇現身上海機場，被網民認出，更上前打招呼，又拍攝下來。趙薇望了一眼就從手袋中拿出口罩並戴上，豈料網民直指她黑面，更想於網絡公審她。不過事件卻引來正義網民替趙薇說話！網民都指陌生人手機的鏡頭對着人，而且距離太近，正常人都難有好臉色。他們都認為趙薇只是很低調，不希望被人認出來，不是黑面。雖然趙薇沒有表情，卻明理的網民都會明白。

趙薇現身上海時，被網民捕獲，指她當時黑面。（VCG）

鄭融被封「黑面神」：只是害羞及慢熱

至於34歲的鄭融（Stephanie）入行至今16年，曾轉過五間唱片公司，更被喻為「黑面神」。鄭融曾接受電台節目《1圈圈 星光背後》，表示因為經歷不少事業的起跌，更曾萌生退出娛樂圈的念頭，深知自己性格比較害羞及慢熱，即使感到擔心和緊張，都會強裝冷靜或者處變不驚。故此她初入行時與傳媒做訪問，因緊張而少說話，卻就被誤會成沒禮貌或「擺款」。她坦言自己只是沒有表情，卻因此產生誤會，覺得既然不能解釋，就唯有學習慢慢接受，讓人慢慢認識她。只要知道如何轉換被人誤解的心情，相信隨著時間，一個人的性格如何終會被了解。

鄭融不笑沒表情的樣子，容易令人誤會黑面。(Instagram@stephanie_cheng)

鄭融接受節目《1圈圈_星光背後》主持人梁泰來訪問。(《1圈圈_星光背後》電視畫面)

落選港姐工藤佑采被封「黑面港姐」：不習慣笑個不停

知名人士一個普通舉動，只要是沒有表情，沒有笑容，容易被人稱為黑面！網友更會熱烈討論，或會引起黑面臭聞！上年落選港姐工藤佑采，表演小提琴時不停地走音，仍全沒表情；被淘汰後，亦目無表情去伴舞，因而被傳媒稱作「黑面港姐」，成為當時熱話。工藤佑采曾回應她有笑，卻不習慣笑個不停。後來她曾痛失摯親的事被廣傳後，網民才轉變態度對她更為尊重，認為她性格獨立，有一個冷淡的氣質。

相比工藤佑采的黑面，她的大膽敢言更被受關注。（Instagram@yutorikudo）

網上自我檢測：是否天生黑面？

的確，人對事情有所不滿時，會產生負面情緒而露出鄙視輕蔑的表情，被稱為「黑面」。但原來有時所謂的黑面，其實只不過是一個目無表情的樣子？2009年外國興起「Resting Bitch Face」（RBF)，俗稱天生臭臉，或如今所稱的厭世臉。即是有些人發呆時，會露出天生的一副臭臉！因為沒有笑就會被認定不禮貌，卻被人常常說成口黑面黑，生人勿近，氣場難以接近。如想知自己是否天生的黑面？不防上載自己照片到FaceReader software網站，以分析臉部定出8種情緒分別是：沒情感（neutral）、開心（happy）、傷心（sad）、憤怒（angry）、驚喜（surprised）、害怕（scared）、討厭（disgusted）以及鄙視（contempt）。網站會通過一些微妙的面部表情分析，例如皺眉、抬下巴和緊閉咀唇而定義為鄙視表情。一般人的整體情緒只有3%屬於鄙視，而RBF的人則約有5.76％屬於鄙視！不妨了解自己是不是天生厭世臉？

根據外國媒體BUSTLE報導，指出一個研究發現。人類的大腦能意識一些很微弱的蔑視表情，並產生消極反應引起人的誤解。統計學家勒內保爾森表示人們從人的面孔認定一個人所表達感受的方式。所以這種人應學會以不同的方式表達你的想法和感受，說話要具說服力，以溝通來避免誤解。美國研究人際關係學者Dr.John Lund曾指大多數人以溝通來讓別人了解自己想法，但對於天生黑面的人則是利用溝通來消除他人對自己的誤解。這一類人的社交能力會相對較高，亦容易與人打開話題。

天生厭世臉和真黑面難分，至於他是否真的不爽，全是人的主觀感覺，真的不問不知。為了減少誤會產生，要好好溝通。不要以貌取人，日久見人心才會認識一個人！

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