【LVMH】誰說時裝不能夠發達？　Bernard Arnault身家升至8千億　

在香港不時聽到一些老生常談：就是甚麼「從事時裝不能夠當飯」，甚至「當時裝設計師只會揸兜」芸芸，雖然用到「揸兜」去形容的話就著實太過誇張，但在香港從事時裝業，為興趣之餘，又希望名成利就，其難度的確不可謂不大……

LOUIS VUITTON是LVMH集團內的終結賺錢機器。（Luxus Plus）

不過世界那麼大，而香港又是那麼細，香港被視為「窮風流」的工業，在國外卻當真有可能是無窮無盡的金礦，說的正是奢侈品巨頭LVMH Moët Hennessy，正當老一輩香港人每每因為現實生活問題，對希望投身時裝業的子女喘之以鼻之際，人家老闆Bernard Arnault卻已經透過售賣時裝、手袋和香水，而使到身家超越了Microsoft創辦人BillGates，正式成為世界個人資產淨值排名第二的超級富豪，誰說賣手袋就不能夠富可敵國？

Bernard Arnault。（VCG）

根據彭博資訊公司（Bloomberg）昨日公佈的2019 Bloomberg Billionaires Index富豪排名榜，Bernard Arnault個人資產就由上年的686億美元，暴漲至1,076億美元（接近8千億港元），即是短短一年間，其身家就多了390億美元，比香港首富李嘉誠的307億總資產還要多，看來李超人放眼國際舞台間，其實都唔係「好好打」。

LVMH集團旗下的品牌。（Seeking Alpha）

世界6大奢侈品集團分別擁有的品牌，但留意Stella McCartney已過檔LVMH了。（theFashionSpot）

環顧今年的富豪榜走勢，雖然多位美國富商仍然位處前列，但礙於中美貿易戰以至國內自身種種問題影響，美國富人的資產上升值明顯放緩。反之來自法國的奢侈品巨賈卻持續當旺，除Bernard Arnault外，其對頭人KERING集團主席François-Henri Pinault的資產總值亦增加了100億美元，由此看來除了GUCCI當真熱賣得很外，奢侈品市場的潛力以至需求，在可見將來，亦只會愈來愈大。

Jeff Bezos。（VCG）

既然Bernard Arnault如此厲害，那麼能夠排在這位法國首富之前，名列當世第一富豪的又是何方神聖呢？答案昭然若揭，正正是Amazon創立人Jeff Bezos，縱然與妻子離異和美股表現不佳等因素，已然令到其身家「大縮水」，不過其個人總資產仍然高達舉世無匹的1,240億美元，實在令人汗顏。