宋熙年離開無綫結束12年合作　家人予勇氣：成為媽媽令我變得更強

2007年國際中華小姐冠軍宋熙年宣佈離開無綫，結束12年的合作關係。她於無綫工作多年卻未受力捧，雖然事業失意，宋熙年卻在無綫認識了丈夫陳智燊，約滿後雙雙離開無綫。兩人組織了溫馨的三人家庭，更經常拍下短片與網民分享生活日常。

宋熙年宣佈離開無綫，結束12年的合作關係。（IG_rahrahsong）

宋熙年於2007年由悉尼來港參選《國際中華小姐競選》奪得冠軍，因其語文能力高而被委任《東張西望》與《Dolce Vita》的主持一職，奈何始終未能擔任重大節目的司儀。而宋熙年亦決定約滿後不再與無綫續約，決心往外闖，爭取更多的發展機會。

宋熙年特意於IG上交代去向，同時藉此機會感謝多年來的工作夥伴。當中更提及選擇離開無綫的決定全因家人給予她勇氣和力量去跳出舒適區：「成為一個媽媽令我變得更強，更有心理準備去迎接挑戰。而且亦擴闊我的視野，目標變得更高，以及令我的家人為我感到自豪！」

宋熙年特意於IG上交代去向，同時藉此機會感謝多年來的工作夥伴。當中更提及選擇離開無綫的決定全因家人給予她勇氣和力量去跳出舒適區。（IG_rahrahsong）

雖然一直未受無綫重用，但宋熙年卻在這裡遇上了可以相守一生的伴侶陳智燊。兩人於2007年合作《娛樂新聞台》時傳出緋聞，相戀多年後於2016年結婚，一直非常恩愛。兩人性格互相配合，陳智燊是個理性、冷靜的人；而宋熙年個性開朗、熱情，充滿反差的個性完全反映在兩人的Youtube影片中。兩人經常於共同經營的Youtube頻道《sarah & jason》中分享生活日常，不拘小節的個性予人無限的親切感，影片深受網民歡迎。

而去年陳智燊和宋熙年更邁向人生的新階段，誕下兒子Damon後榮升父母。Damon更不時出現於《sarah & jason》的影片中，一家三口幸福美滿。

按圖看宋熙年與陳智燊的甜蜜家庭生活照：

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要離開舒適區需要一定的勇氣，當中充滿著對未知的恐懼。回想過往做過的每件事，大多都不是經過深思熟慮的決定，有很多都是在突然一刻立下決心決定的，而神奇的是，當沒有回頭路時，預想中的困局總比想像的來得輕鬆。那時才發現，很多的恐懼都是自己幻想出來，只要走出一步後，它們便彷如霧氣般散去。不安的彼端會是自由，而那些對未來的困惑將是你走過不安的力量。

【按圖看】除了宋熙年與陳智燊這一對外，不少女星都在無綫遇到真愛：