63歲銀髮超模性感泳照令人驚嘆　保養秘訣：豁然接受皺紋與斑點

大部分人於30歲的時候工作已在穩定的軌道，繼而計劃65歲以後的退休生活。法國有一位銀髮模特兒Yazemeenah Rossi，30歲時才投身模特兒行業，直至現在仍以63歲的高齡成為時尚Icon，她的魅力不是由於「凍齡」有道，而是健康正面的人生態度。

銀髮模特兒Yazemeenah Rossi現在仍以63歲的高齡成為時尚Icon（IG_yazemeenah）

年輕是模特兒最大的本錢，Rossi卻於30歲才當上模特兒。她曾與Saint Laurent和Hermès等大牌合作，又拍攝過Marks & Spencer的廣告，更當上了頂尖泳裝品牌Tara Matthews的模特兒。Rossi以行動告訴女生，年齡從來不是追求自我的障礙，相反，從歲月中累積的經驗卻能令你展現出獨有的氣質。Rossi的一頭銀髮成為了她獨特的象徵，是這位法國女性獨有的優雅氣質。

Rossi出生於法國一個小島上，從小便與大自然非常親近。（IG_yazemeenah）

因為模特兒的身份讓Rossi目睹了時尚業界的不公，於是她在60歲的時候參與了Land of Women 與The Dreslyn的合作活動，穿上泳裝呈現出成熟女性的美麗。Rossi的銀髮泳裝照顛覆了時尚行業的傳統標準，活動目的在於打破社會對泳裝模特兒的刻板印象，不少人被Rossi的照片打動，重新審視美的準則。

+ 4 + 3 + 2

Rossi雖然保養得宜，但與坊間那些看不出歲月痕跡的「美魔女」略有不同。緊緻健康的身體線條、一身健康膚色看來經常與陽光作伴，Rossi喜歡表現出自己最真實的一面。在她身上我們看到歲月的見證，她豁然接受自己的皺紋與斑點，要說Rossi最吸引的地方，應該是她那充滿活力的生活與常掛的笑臉。Rossi稱自己為「時間旅人」，在她的IG上，確是可以感受到她對生命的熱情。

想要保持青春最重要的還是保持心境開朗，享受活在當下的感覺。（IG_yazemeenah）

Rossi除了是位模特兒，還是位攝影師，閒時喜歡往外走。Rossi習慣每天都會做30分鐘至1小時的瑜伽，也喜歡走路與行山。她常到海邊感受大自然，有時候於海灘上曬太陽時會即興做瑜伽，隨性的生活是Rossi保持心境年輕的秘訣之一。Rossi在年輕的時候也曾經不斷逼迫自己大量運動以達至完美體態，隨著年齡漸長，她明白到自己的體能開始衰退，需要減低運動的強度。了解自己的身體，接受自己正慢慢老去的事實，才能保持豁達的心境。每個人也不能抵抗歲月的洪流，想要保持青春最重要的還是保持心境開朗，享受活在當下的感覺。

+ 5 + 4 + 3

Rossi出生於法國一個小島上，從小便與大自然非常親近。她深明飲食對維持健康非常重要，現在只吃新鮮有機的食材，如蔬果、優質的魚和肉類，而當中她最喜歡牛油果、堅果和橄欖油。另外，Rossi絕對不吃加工與急凍食物，飲食回歸自然。隨著年齡漸長，她不再追求完美無瑕的肌膚，反而是透過對生命的熱情讓自己擁有另類的美麗。