【髮型】日本髮型師前後對比圖教學　瀏海、捲度立即營造小臉效果

女生最大的願望便是希望自己能夠變瘦！身形可以透過運動緞練出來，唯獨天生的「胖臉」不能改變。不過，別灰心！想要打造小臉效果，大可以透過髮型修飾臉形。 以下日本髮型師於Instagram提供多個小臉髮型Idea，大家可從中攝取靈感，下次剪髮時就修剪這樣的髮型吧！

【小臉】按臉形輪廓修剪瀏海

菅谷昌央是日本著名髮型師，「小臉方法」主要是依據客人的臉形輪廓而決定適合她們的瀏海方式。(masaosugaya@Instagram)

菅谷昌央是日本著名髮型師，出名修剪能夠營造小臉效果的髮型，故吸引了許多女生慕名到他的髮型屋，不過他仍然樂於在Instagram分享大量的小臉髮型貼士，亦得到30.6千名Followers追蹤。

菅谷昌央的「小臉方法」主要是改造瀏海，並不是隨意為客人修剪成齊瀏海或空氣瀏海便敷衍了事，而是先依據客人的臉形輪廓而決定適合她們的瀏海方式，在頭髮的分界位、瀏海長短，以及捲度作出調整。菅谷昌央分別會在客人改造前後拍下照片，並將左右兩邊臉併合成一張圖片，同時列明客人於改造前的問題，讓大家清楚看得出兩者的分別。

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【小臉】營造層次蓬鬆感

髮型師小西涼為客人修剪出層次感和捲度，打造小臉效果。(ryokonishi_ways@Instagram)

髮型師小西涼Instagram充斥多種小臉中長髮型，因此較適合中長髮的女生觀看，而他的「小臉方法」則盡量不會大改客人原先的髮型，而是為她們修剪出層次感和捲度。

特別的是，他更會於圖片上畫出頭髮向外彎曲的方向，讓女生們都能自行於家中都能跟著他的方法，用風筒吹出蓬鬆而具立體感的髮型，達到修飾臉形效果，別再以為用頭髮直接遮掩臉部就能顯臉小了！

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【小臉】「的水」修飾臉型

髮型師長谷川裕二打造小臉的方法，是保留「的水」。(yuuuuuji_h@Instagram)

髮型師長谷川裕二打造小臉的方法，是保留「的水」，也是很多女生都知道的一個方法，不過他著重的是具線條感，而不是垂直又沒有造型感可言的「的水」。在修剪頭髮時請髮型師剪出輕薄的「的水」，後續工序同樣重要！除了在平日綁完馬尾後，保留兩旁「的水」，營造不經意的凌亂感；更可按照長谷川裕二在圖片上畫的線條方向，利用直髮夾夾出弧度，修飾臉形外也能營造出一種復古優雅感。