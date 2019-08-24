【12星座】「清爽系」女生星座排名　天秤平易近人登榜首！

有些女生總有著一種令人覺得很輕鬆、很喜歡接近的氣質，表現出來的態度就是平易近人又不隨便，帶著笑容又不會讓別人覺得嬌滴滴很難搞，帶著點獨立自主、又不會對男生有很多要求，但又不會有主見過頭或是有太多的矜持和規矩，哪些星座的女生是這樣讓男生覺得相處起來輕鬆無負擔呢？一起來看看吧！

交朋友是很多天秤女很喜歡做的事，面對男生的時候，天秤女也很懂得去如何應對進退，這樣的天秤女就會給男生很舒服又好接近的感覺。（skuukzky@IG）

第一名：天秤女

天秤座的女生其實天生就是走有氣質又很理性的路線，她們向來很明白事理、也很清楚做人的道理，交朋友是很多天秤女很喜歡做的事，面對男生的時候，天秤女也很懂得去如何應對進退，這樣的天秤女就會給男生很舒服又好接近的感覺。

有時候一發現聊到太沉重的話題時，天秤女會很快速的轉移話題，她們很懂得怎麼察言觀色、也知道有些話只能說三分、有些事五分就帶了一點淡淡的曖昧，雖然不見得是故意放電，但是溫柔有氣質又好相處的態度，早就把很多男生給電暈。

很多水瓶女不喜歡被以「特殊規格」照顧，大家輕鬆就好，而且水瓶女也很敢主動開男生的玩笑，給人沒有距離的感覺。（林心如微博圖片）

第二名：水瓶女

水瓶女就是不會男生有界線的感覺，一部份是水瓶女的對於男女界線的想法比較特別，她們可以接受男生自由發揮、甚至於是有點好色的表現，有時候甚至於比較像是以男生和男生相處的態度在交朋友，讓很多男生很吃驚。

有些男生覺得女人就是疑心病重、愛嫉妒八卦或是嬌滴滴難搞，可是這些在水瓶女身上看不太到，她們不像一般女生那樣可能需要男生萬分呵護，很多水瓶女不喜歡被以「特殊規格」照顧，大家輕鬆就好，而且水瓶女也很敢主動開男生的玩笑，給人沒有距離的感覺。

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