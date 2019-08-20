飛機揀座位睇性格　窗口位屬自私人士　不愛受控制卻愛控制別人？

每次購買完機票，當然要率先劃位，務求選個較舒適的位置開始旅程，畢竟即使是飛台灣等短途航線，也至少要一小時多的時間。 平日去旅遊，你又會多選擇哪位置呢？原來，選擇座位並不單純是個人喜好，更可探索你的個性。

坐飛機，你又愛選擇哪個座位呢？(Gerrie van der Walt@unsplash)

每個人對於飛機座位的要求也大為不同，有部份人比較隨心所欲，連選擇位置的步驟也不會做，任由在機場現場Check in時按照地勤安排，坐哪也沒所謂。不過，有部份人要求甚高，認為付了同等的錢當然要選個好位置好好享受，更會於閒時做足資料搜集，看看哪個位置是最寬敞、哪行位置又是最近出入口，可節省上機下機時的等待時間。除了行數外，更常見的就是從走廊位、窗口位選擇，甚至有部份機型更設中間的座位。

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一般來說，走廊位方便出入、窗口位可欣賞藍天美景，而中間則介乎於兩者之間，故每個人都會按照喜好與需求選擇座位。根據英國《獨立報》報導，美國心理學家Jonathan Bricker、英國心理學家Becky Spelman以及英國行為學家Jo Hemmings均認為選擇走廊位、窗口位、中間位都能揭示出隱藏性格。

【按圖看解答】窗口位vs走廊位，你又是哪一類人？＝＝＞

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哪位置最多人選擇？



日本Expedia曾就23個國家的18,229名男女進行了一項調查，有53％的日本人偏好選擇靠走廊的位置，能夠隨意走動；而美國網站Quartz的報導也指出，曾就500名美國人進行調查，有超過一半的人傾向選擇窗口位，不過當中因為工作而出差的人士則傾向選擇走廊位。

不同的座位也反映出不同個性！(Vcg.com)

（資料來源：英國《獨立報》, Expedia, Quartz）