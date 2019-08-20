Gary Chung曬千萬存款成犯眾憎？心理學：炫富者內心自卑空虛

香港各界為政府修訂《逃犯條例》的爭議持續，從六月至今已發生了多場抗爭活動。事件成為全城焦點，不少藝人為此表態，自稱為支持國家的「護旗手」。而曾為特首林鄭月娥競選時擔任化妝師的Gary Chung，近日意圖以一系列的炫富行為攻擊示威者。從心理學的角度分析，炫富行為說穿了就是沒有自信心的表現。

曾為特首林鄭月娥競選時擔任化妝師的Gary Chung，近日意圖以一系列的炫富行為攻擊示威者。（FB＠Gary Chung）

《逃犯條例》的修訂議案惹起大批市民的不滿，另一方面，也有不少支持香港警察與愛國「護旗手」於網上發表針對示威者的負面言論，星級化妝師Gary Chung於社交平台多次發表支持香港警察的立場，更指示威者是「傻仔」、「曱甴」、「嗱喳嘢」。他於日前針對網民發起「816齊撳千」，向金融體系施壓的行動，於Facebook上載了一張表示銀行戶口有1,000萬存款的照片，並於字裡行間諷刺示威者，與網民展開罵戰。

Gary Chung展示銀行戶口千萬存款的照片，並指發起「816齊撳千」的示威者是「傻仔」。（FB＠Gary Chung）

【按圖看】星級化妝師Gary Chung曾擔任多位名人的化妝師：

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繼展示千萬存款後，Gary Chung再於Facebook展示乘坐私人飛機的工作照，並暗示無懼示威者堵塞機場。而他日前炫富一事更登上了內地的全國新聞，Gary Chung得知後立刻分享新聞並表示欣喜。不過種種出位的言行在香港則引來嘩然，除了網民的不滿，港姐兼上市公司主席袁彌明更在網上直斥其炫富行為，品牌Havery Nicoles 也隨即公開「割席」，成為犯眾憎。如此行為，背後可有隱藏甚麼心態？根據Psychology Today中心理學家Susan Krauss Whitbourne的引述，炫富者其實是心理焦慮的表現，同時呈現出自戀與的自卑的個性。

Gary Chung又再於Facebook炫耀坐私人飛機工作的優越，企圖嘲諷示威者。（FB@Gary Chung）

自卑與不安感作祟

心理學上認為，炫富是一種內心需要被人關注與肯定的表現。而且只有當炫富者認為他在他人眼中並不重要時，他才會刻意透過炫耀來證明自己的獨特性。正因為對自身地位感到不安，炫富的行為被視為「自我提升」的一種手段。欠缺自信心的人需要透過炫耀來說服自己，他們確實擁有價值。相反，擁有高尚造詣的人因為心靈富足，行事低調，絕不會炫耀自己輝煌的功績。

【按圖看】Gary Chung日常也愛分享名牌戰利品：

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透過比較賺取優越感 炫耀者大多心靈空虛

炫耀的目的是希望得到身邊人的仰慕和讚美，炫富者擁有高於常人的優越感，透過與他人比較來獲得快樂。日漸膨脹的虛榮心只為填補內心的空虛感，加上炫富的行為容易激發他人的仇富心理，引起抨擊的聲音，結果令炫富者的形象更差。事實上，愈是厲害的人物便愈是低調謙虛，這樣才是真正聰明的人。

【按圖看】一千萬又如何？娛樂圈中有不少女星縱然家擁過億，卻作風低調，少有炫耀的行為，值得別人好好學習：

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資料來源：Psychology Today