具惠善安宰賢離婚　揭示放閃情侶佔有慾強　對關係沒自信易分手？

就連不追韓風的朋友也曾關注過具惠善與安宰賢這一對恩愛的年輕夫妻，只因他們經常甜蜜放閃，隔著螢幕也可感受兩人真摯的幸福。然而，這對模範夫妻的婚姻卻正走進了無法挽救的困局，雙雙決定協議離婚。 有心理學家曾指出，喜歡高調放閃的情侶，在感情裡或缺乏維持長久愛情的關鍵，更有可能需要透過放閃來肯定兩人關係，滿足心靈的空虛感。

具惠善與安宰賢被網民喻為模範夫妻，近日卻傳出離婚消息（《新婚日記》劇照）

具惠善與安宰賢於2015年拍攝韓劇《Blood》而結緣，三月被媒體追訪時大方認愛，兩個月後便宣佈婚訊。起初外界對這對姊弟戀並不看好，兩人卻無懼流言高調放閃，更於綜藝節目《新婚日記》上演婚後的甜蜜日常。兩人雖然閃婚，但安宰賢仍為太太準備了浪漫驚喜。他為具惠善打造了一隻獨一無二的花形婚戒，意為「真正的花朵雖然美麗，生命卻很短暫；花戒指卻永不淍零，代表想著一個人的心意永遠不變。」安宰賢更於節目上表示：「光是和具惠善一起呼吸我都覺得很幸福。」兩人每一個眼神都流露著無法掩蓋的愛意。

【按圖看】具惠善與安宰賢曾經參與綜藝節目《新婚日記》，於觀眾面前表現恩愛：

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當兩人的分訊傳開後，過往種種的甜蜜只覺唏噓。安宰賢曾經表示：「想結婚的原因很簡單，是因為太愛具惠善，很想跟對方早點一同生活，也想要每天都能見到她。」曾經每分每秒也想黏在一起的情人，往後卻只能成為陌路人。不論具惠善如倆力挽婚姻，安宰賢也只是淡淡的吐出「如今見面已沒有意義」的狠話。

表面恩愛內裏已變質？放閃是為透過別人來肯定幸福

根據外國媒體《her》報導《Personality and Social Psychology Bulletin》的研究指出，喜歡高調放閃的情侶大多是為了掩蓋關係中的不安感，他們需要透過分享這些相愛的「證明」來獲得滿足與安全感。所以，放閃此舉背後其實帶有「透過別人來肯定戀人的幸福關係」這深層意義，事實上，他們事實不像照片中堅定與甜蜜，更對於正在經營的感情抱有質疑態度。

喜歡高調放閃的情侶大多是為了掩蓋關係中的不安感（IG＠aagbanjh）

從心理學的角度分析，愛放閃的情侶往往比低調的情侶更容易走向分手的結局。高調放閃的舉動揭示著伴侶潛在的佔有慾，透過放閃宣示主權彷彿是給予對方一個肯定，然而更多是為了讓身邊人覺得羨慕，這些都是對關係沒有自信的表現。放閃更有帶有互相較量的意思，透過放閃與朋友比較誰的禮物更貴重、誰到的餐廳更高級、誰的旅行更豪華，不但無法令愛情幸福，更會讓對方感到壓力。

放閃是為了讓身邊人覺得羨慕，更有帶有互相較量的意思。（IG＠aagbanjh）

「我們相處得很快樂」相比「我們看起來很幸福」更為重要，關係中最重要還是兩人心靈上的契合。心靈滿足的情侶更重視相處時實實在在的快樂時光，並不需要透過放閃向別人交代幸福。無論你是不是個愛放閃的女生，都應該明白維持關係是雙方的責任，依靠社交媒體製造的幸福假象並不能長久。

【按圖看】具惠善指責安宰賢不負責任，單方面提出離婚：

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資料來源：her