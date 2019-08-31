生活煩擾事多，於是很多人都渴望反本復初，化繁為簡，推崇「極簡生活」。拋棄不重要的事，才可清空一角，讓人喘息。然而，我們傭俗，都必先由身外物做起。由外物到心底，要如何做到斷捨離？ 日本人妻Michelle著書分享「一日丟一物」的生活提案。

Michelle於1978年出生於日本山形縣。關西外國語大學英美語系畢業後，與外籍人士結婚。目前與美國丈夫和三個孩子住在神奈川縣橫濱市。（urauradays.blog.jp）

一日丟一物 即使只是收據都可以

「斷捨離」與簡單生活的形式千百樣，各取所需。似紅極一時的近藤麻理惠，她的《怦然心動整理術》助很多人「脫苦海」，但筆者曾嘗試，卻不可行。只因不能把收捨房間當成儀式進行，喜歡戀戀過去，對每件舊物都「怦然心動」，結果收拾完畢，比不收拾更亂。

若你也似筆者，那Michelle建議養成「一日丟一物，甚麼都可以」的習慣，可能比較適合你。做法非常簡單，就是一天只要丟棄一個「不需要」的物品，找不到東西丟時，即使是銀包內的一張收據也可以。她解釋，正因為是如此簡單，即使性格懶惰的人，感覺也似是能輕鬆地做到。

Michelle分享，實行這學習慣三周後，便有了明顯的改變，家中的雜物漸漸愈來愈少。不過，筆者最喜歡的，還是她在文章結尾下啟發她的禪語：「時時勤拂拭。」即不要積存每天的灰塵，每天要勤加拭擦，好比人生。

她在網誌上分享家居照片：

+ 7 + 6 + 5

放手時 只想現在

收拾時遇到的「阻礙」，分別有二：它很有紀念價值，捨不得；它在未來可能有用。她則建議，在決定丟不丟時，最重要的是「現在會如何」。她寫道：「不應困在過去與未來中，必須果斷地放手。」

她記到，那「或許會用到」或「雖然不用，但是留着也很方便」的想法，就是空想或想太多的包袱。捨棄時候，會感到浪費與內疚，也不過是受到核板觀念所束縛。其實，只要令到「現在」不舒適，就已是一個拋棄的理由。由是者，也會令人在購物時，本着這樣的原則，不會再買一些不需要的物品。

不過，整理法還是其次，就如身外物也只是以其次。

哪人哪事令你「不舒服」？那就足以「拋棄」了，好讓身心留白。