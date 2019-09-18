曾經看不明白的宮崎駿　30年前《魔女宅急便》原來早已預告命運？

曾經有人講過，每5年看一次宮崎駿的動畫，感受完全不同。 適逢《魔女宅急便》1989年首映，今年剛好踏入30周年了，那種尋回自己的經驗對照，是否真的永不過時？小女巫琪琪為了15歲前修行成功，帶着心愛的小黑貓天師，決定離鄉別井，尋找一個海邊城市定居一年。當中有高低起跌，仿如平日我們在愛情、職場上的跌碰，有趣是要找回「初心」，是不是有不二法門？

《魔女宅急便》在1989年首映，故事改編自角野榮子的同名小說《魔女宅急便》。（《魔女宅急便》劇照）

如何衝破樽頸，就是在決心離開comfort zone的一刻發生

琪琪是一個來自鄉下的小女巫，生長在一個單純又充滿愛的家庭，朋友都待她甚好，但她知道那裡再好，都困不住她，總想到外面看看。她穿上有女巫象徵的黑裙子，帶着媽媽的掃把，好友天師和古老的收音機便起程，如果今時今日流行斷捨離，她大概是最佳的實踐者。

【以下內容含劇透，太過年輕不宜觀看】

小魔女琪琪的設定是15歲，一直沒人疑問，這是忠於原著，或是宮崎駿的設定，但可以肯定的是，有很多事15歲的你敢做，今天卻未必，例如少了那份不顧一切往外闖的決心。

你可能會辯解，那都是因為我們成熟了，有顧慮了，但那是什麼？是家庭還是你愛的人？有時自己都很難找到答案，明明就沒太大牽扯，但我們總是不願起行。我們輸給的，其實是經驗。

累積的生活經驗會告訴你，即使以為自己做足心理準備，但經不同的小事堆砌，自卑心、比較心油然而生。琪琪飛往別的城市時，遇到一位修行回歸的女巫，她懂占卜、算命和看風水，更出運程書，而她只懂飛行；開辦「宅急便」服務，接了第一單生意之後又冷清；送貨遇上大雨，被有錢人嫌棄，指又濕又污糟；有錢朋友邀請參觀飛船，但因為衣着、外貌，拒絕更自暴自棄。因為一次又一次與成功擦身而過，我們開始認命。

你也曾試過努力做事，但得不到認同嗎？（《魔女宅急便》劇照）

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25+過後，你必須了解：自己才是自己的最大敵人

那種「認命」並不可怕的，它甚至會令你衣食無休，但這一切都是用靈魂換過來。畢業五年，看見身邊的考紀律部隊的、公務員的人工節節上升、苦讀成大律師的也悉數通過考試，而你還留在原地是否很熟悉？曾經問過一直埋怨卻又從不轉工的舊同學，她留守的原因是「公司就像黑洞」，根本找不了原因為自己開脫。曾經以為自己能寫點字、有點設計天份就能改變世界，卻發現你最先被世改變。從前最不屑人為五斗米折腰，今日卻恥笑當天自己太天真。愛因斯坦的名句：「瘋狂的定義就是，一直重複相同的事情，卻期待不同的結果。」結果我們繼續瘋狂加班，投訴公司的種種不是。

想改變，但動力總是失了蹤。

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重拾動力真的有「不二法門」？

愛因斯坦的話琪琪當然沒聽過，但她也試過失去「魔法」。魔法放回現實，就是比喻我們的才能、力量。而其實琪琪跟你我一樣，「魔法」沒有真正失去過，只是暫時忘記了如何運用。琪琪如何尋回自我，在此不劇透，但方法不外乎兩個字：堅持。

要擺脫慣性，或先要經歷最壞。

數年前，對筆者來說是人生轉捩點，正是面對同學更上一層樓，而自己從沒預期過的低潮來襲，沒有最低只有更低。朋友引用一句《龍貓》的金句來鼓勵「生活壞到一定程度便會好起來，因為它無法更壞」；再來一句《嚦咕嚦咕新年財》的「爛牌有爛牌嘅打法，愈爛嘅牌愈要畀心機打」，完全不搭調卻又陪我行過多個泥沼。工作上、愛情上，本來已經買少見少的「魔法」會一夜間完全失去，最低的時候，別說尋回自己，你甚至連走步路都要提自己：吸氣、呼氣，否則可能真的行不下去；每寫一篇稿、做一件小事，往常輕鬆完成的，那刻都像渾了全身的力腳抓泥巴，逆流向上爬。

我們總期待成就一件驚心動魄的大事，然後讓命運迅間逆轉，卻忽略了真正的成就與契機，往往來自毫不起眼小事。而你也從來不知自己做的哪一件小事會對日後有幫助，就像琪琪的結局一樣。只有持之以行堅持做好每一件小事，再輸無可輸的豁出去，你人生才有新的可能。

成長是可怕，有太多未知之數，但它同時美麗，因為它會讓你認清自我、去蕪存菁；願你出走半生，歸來仍是少年。

跟隨你的心，保持微笑。 《魔女宅急便》

【點圖即看】不要等失去動力才重溫，更多吉卜力工作室的電影金句＝＝＞

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FWD 富衛保險ｘ吉卜力動畫電影專場- 《魔女宅急便》詳情

日期：2019年9月26日(星期四)

時間：晚上7時40分

地點：九龍灣德福MCL戲院

（活動截止：2019年9月22日(星期日) 中午12時00分）

條款及細則：https://bit.ly/2kkr0OT