【獨居女生】只有獨居才知道的一人好時光：自由地做真正的自己

一個人生活，是怎樣的一回事？ 近日，跟好友說起未來。說到某某要結婚了，結束愛情長跑；又說起某某跟誰誰一拍即合，同居生活甜蜜得很。可是，我們卻怎也找不着共鳴，反倒說起對未來家居的憧憬－那不大不小的單位，不一定要是買的，但一定要有足夠空間，養貓或養狗，卻不一定要抓個男子來相伴。 要是說女子三十要有一定模樣，那就應該是活得最自在的模樣。

（《閨密食堂》劇照）

英調查發現「獨居」將會是一種潮流

與孤獨對抗，是畢生課題。自脫離母體便孑然一身，孤獨是必修課，哪管身邊有沒有人相伴相依。而「獨居」，大概就是種修練，由外到內，由生活大小事務開始掌握，似寶寶一般重新學走路。當身邊人都忙着談婚論嫁，迎接新生命，而你卻想走開靜靜地一個躲開，沒有甚麼目的地自己一人生活嗎？據英國《衛報》的報導，這或許會成為潮流。

根據英國國家統計署，由1997到2017這20年間，獨居人數上升約兩成，而他們也估計人數會有上升趨勢。而報導羅列出下列只有獨居，才能感受到的好時光：

（Toa_Heftiba/unsplash）

可真正控制自己的生活

曾看過一本書，說作者如何獨居。她分享，有時候她能看着窗戶發呆，有時會很晚才吃晚飯，或是抱一整碗粟米片，早餐當晚餐吃。生活或不夠美好，卻完完全全由自己控制。而在報導中，也有提到類似的自由，就是當你獨居時，你便可以做真正的自己，不用理會別人感受。

（《閨密食堂》劇照）

獨居可減壓？

與人生活，就要有心理準備，要達到別人期望，對方如是。要是未能做到如此「大愛」，不能接受失望成為日常，那獨居確是較為適合你。

即使是家人，相處多年，還是會有吵架時候，何況身邊那位「同居密友」？獨居生活，一絲不苟或一塌糊塗，都只需向自己負責。不喜歡家居做自己動手收拾或改變，不抵賴或依賴，當然減壓。

（Kristina Petrick/unsplash）

孤獨，讓人學會等待

有次跟友人談天，說到不能抒解處，思緒走進死胡同，友人說：「想哭就跟小狗玩啊。」的確，人生大多問題，不論是何種層次，都是不光想就能解決的，有些只能把它掠在那兒，風乾過後便自自然然有答案。

等待既是不可缺少的一環，而獨居，就似是沖灑菲林照片的黑房，謝絕騷擾，才能沖曬出好照片。因此，若期望獨居，卻又怕寂寞，實在不必隨便找個人來頂替，小貓小狗也可以十分稱職，甚至是更佳的選擇。

更多獨居的一人好時光：