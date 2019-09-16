年輕人被形容為「玻璃心世代」　懂宣洩情感是優勢　哭泣不可恥？

聽說，作一個成熟穩重的「大人」，處事要不慍不火。不平、氣憤或抑鬱，都要淡淡定定，裝作若無其事，照樣上班吃飯，作一個「正常人」。 可是，不論是近來筆者正在閱讀的一行禪師，還是不少心理學家都認為，情感是自我反照，情感需要宣之於口。

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適時當個「玻璃心」一碰就碎 並不可恥

年輕時候都衝動，作百般蠢事，也無後顧之憂。記得有位前輩跟我們說：「為何你們要『怕醜』又怕失敗？年輕是最大本錢，你醜得起，又跌得起啊。」說話似樹根一般纏了下去，忽爾回望，年輕的界線在哪兒？難道現在就不能「醜」了嗎？

根據英國《每日電訊報》的報導，這一代年青人被稱作「玻璃心世代（snowflake generation）」，就似老一輩時時說的「現在這堆90後」。可以報導卻說那種說法並不公平，因為年輕一代看似十分脆弱，特別容易觸動情緒，而英國心理藥物學協會則在夏季會議中提到，年青人不是比老一輩更脆弱，只是他們更善於表達情緒。

冷靜地作何成年人，把衝動都留給小朋友。但把七情六慾都壓下去了，還算是一個正常人嗎？或許，情感怎樣也得找個出口宣洩，於是有些人創作歌曲，有些人走到商場唱歌，有些人在家中打千字文，當中有一半是髒話。宣洩是種需要，在適當時候當個「玻璃心」，一碰就碎；或適時地當個「小朋友」，並不可恥，甚至是種需要。

【點圖即看】情緒襲來，如何是好？

情緒使人推出 甚至使社會進步

情緒既是一種對照，宣洩除了對身體有益，還有甚麼好處？在《今日心理學》中，文化心理學家Marianna Pogosyan就寫了一篇有趣的文章，指情緒有用，除了反映自身，生命因為七情六慾而變得有趣，更有其他有意想不到的功效。

她指出，即使是憤怒，也有用。她說：「憤怒是改變社會的動力。它驅使我們嘗試改變周遭的事物，因為我們看到甚麼是錯的。有些情緒，本來就是有建設性的，而不是破壞的。」

參考資料：Psychology Today, Telegraph