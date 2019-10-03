儲蓄比想像易　靠8個小改變：可以喝咖啡但Starbucks的這個要戒？

辛苦賺錢當然要花得豪爽，雖說現今女生經濟獨立，只是未到月底便把錢用清光，也是個令人頭痛的問題。要擺脫月光族並不是件困難的事，只要戒掉8項看似微不足道的東西，便能於不知不覺中養成儲蓄的習慣。

要擺脫月光族，只要戒掉8項看似微不足道的東西。（Clay Banks/unsplash）

生活不容易，花錢是最簡單直接的減壓方法。只是短暫的快樂過後，戶口裡那少得可憐的數字，讓你悔恨把錢花得不值。參考The Financial Diet的創辦人兼作家Chelsea Fagan的專業意見，於接下來的一個月戒掉以下8項非必要的東西，便能有效控制自己的財務狀況。

1. 咖啡店裡的零食

每天早上到Starbucks買咖啡時總是會加購一份牛角酥或是鬆餅，這個習慣其實為你帶來不必要的開支。咖啡店裡的食品普遍定價較高，要節省開支，可以自備更健康的零食如水果乾、梳打餅等，當然如果可以省掉那杯咖啡的價錢便更理想。只要於Starbucks忍下手把那些小食從每天的例行清單中剔除，很快你會發現自己其實並不需要它們。

到Starbucks買咖啡時加購的小食都是不必要的開支。（Irina Pereyaslova/unsplash）

2. 貪新鮮而購買的身體護理產品

對女生來說，選購洗髮水、淋浴露等身體清潔產品並非只為實用，香氣、用後效果，甚至是包裝才是我們真正考慮的要點。每次看到吸引的新品便毫不猶豫地買下來，結果浴室裡便同時出現多款未用完的清潔用品。要節省金錢，女生需要的是用至空瓶的恆心。告訴自己，在清空已經擁有的東西之前，不再購買任何新的身體護理產品。

清空已經擁有的東西之前，不再購買任何新的身體護理產品。（FB@Lush）

3. 速食時裝

快時尚的款式緊貼潮流，而且價錢相宜，令人不知不覺花上大量金錢，轉眼便把整個衣櫃都堆滿衣服，更有不少是連價錢牌也還未拆下的，這樣不但浪費金錢，更在損耗地球資源。買衣服前先想一想置裝的必要性，寧願花多一點錢，買少一點的衣服，盡量選擇質量較高的單品，避免穿上幾次後就離不開被丟掉的命運。

寧願花多一點錢，買少一點的衣服，盡量選擇質量較高的單品。（FB＠Zara）

日常生活中只需要基本的化妝品，買得太多便會造成浪費。（Felicia Buitenwerf/Unsplash） 4. 不必要的化妝品 不少女生對於化妝品都毫無抵抗力，購買的數量遠比自己需要的多。數不清的唇膏、難以駕馭的眼影盤、各式各樣的底妝產品，自己擁有的化妝品恐怕幾年也用不完。化妝品擁有使用期限而且消耗慢，加上日常生活中只需要基本的化妝品，買得太多便會造成浪費，所以女生應奉行用完一樣才補回一樣的原則。

要食得健康，攝取新鮮的食材可能是個更好的選擇。(Brooke Lark/Unsplash) 5. 新式的健康食品 市面上有不少為注重健康的女生而設的特別食品，如添加了膠原蛋白的小食、低卡高纖的果凍、各款由Superfood製成的零食。這些小食都標榜健康低卡，容易吸引愛美的女生購買。只是健康食品的定價較高，而且口味獨特。要食得健康，攝取新鮮的食材可能是個更好的選擇。

6. 乘搭Uber

有時放工後好想任性一下，便會選擇乘搭Uber或的士回家。然而，享受舒適的代價是要花上比平常超過五倍的價錢。除非是在逼不得已的情況下，否則還是放棄奢侈，選擇公共交通工具代步，省下來的金錢會叫你驚喜。

享受Uber的代價是要花上比平常超過五倍的價錢。(Austin Distel/unsplash)

餐廳的酒精餐飲屬高消費（Kelly Sikkema/unsplash） 7. 餐廳裡的酒精餐飲 與朋友到餐廳晚飯，少不了會點上幾杯Cocktail放鬆一下。只是酒精的單價太高，主菜還未到便已經喝光。所以下次聚會就不要再點酒精，晚飯後約朋友到家中盡情暢飲，沒有最低消費也沒有用餐時限，更能省下一筆。

省掉房間裡不必要的裝飾，舒服最重要。(Anastasia Dulgier/unsplash) 8. 額外的家居裝飾 每次看到Ikea的家居裝潢示範，便有把所有東西打包回家的衝動。那些充滿生活品味的掛畫、吊燈、雲石掛飾等都是不必要的東西，而我們也沒有必要把房間佈置如IG上的相片一樣。

【按圖看】外國網站《Business Insider》也分享了多個比預期中更容易的儲蓄方法，同樣是透過改變生活中的一些小習慣來精明理財。