手機充電習慣看戀愛觀和性格　剩50%才充電的人　感情特別豐富？

現代人總是手機不離手，使用手機時最讓人感到可怕的就是手機無電或者即將無電，你又習慣在手機剩下多少電源的時候才充電呢？ 韓國網站「All.about.20s」就發布了一個關於手機充電習慣的心理測驗，從你的充電習慣原來也可以看出你的戀愛觀與個性。

原來從手機的充電習慣可以看出你的戀愛觀與個性。(jennierubyjane@IG)

現代人生活都十分依賴手機，根本無法想像沒有了手機的日子。日常中當發現手機即將無電或者已經無電時，難免會感到焦慮不安，大呼：「我電話就尼冇電喇」。

不過幸好香港很多地方都可以充電，例如是巴士上、商場、咖啡店等等都可以免費充電，一旦發現手機無電就可以即時急救。不知道大家都習慣在手機剩下多少電源的時候充電呢？是當看到電池出現「紅色提示」之時，還是未雨綢繆，在還有一半電的時候就要及時充電，求個安心？

不知道大家都習慣在手機剩下多少電源的時候充電呢？(unsplash)

根據平時的習慣，你會在手機剩下幾多電源的時候充電？

A. 長期都充著 B. 剩下80%時 C. 剩下50%時 D. 剩下20%時 E. 無電到自動關機時

根據平時的習慣，你會在手機剩下幾多電源的時候充電？

按圖進入看測試答案：