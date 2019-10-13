【天堂山莊】精心打造童話夢幻國度　為破滅公主夢？女生要自由

女生們有否曾經憧憬過要成為公主，住在城堡的夢幻世界嗎？電影《天堂山莊》將於今個月24日上映，當中一場場繁華唯美的場口，少女們入住哥德式的宮庭，穿上華麗服裝，戴上名貴的珠寶首飾，在生活上又有專人服侍，學習熟女禮儀，更可以在舞會上與王子共舞，完全過著夢寐以求的公主生活，充滿夢幻感。電影確實有不少童話式場景、戲服重現，看電影之前不如先了解幾個不可不知的場面設計。正當大家釋放少女心之時，原來童話的背後是一個反思，到底女性在社會中的角色和形象是有所進步或是一成不變？

在優美的環境過著公主般的生活，令人有種身處夢幻天堂的感覺。(《天堂山莊》預告劇照)

不是童話 向社會規範說不 女性自強！

別以為這是一套魔幻童話的電影，原來是反烏托邦的科幻驚悚片！《天堂山莊》說明女性的角色如何荒謬，幼稚和壓抑。女性因為不想結婚而被譴責為一份墮落，表現涼薄的貴族制，向少女們進行一個驚人的改頭換面計劃。少女們被迫穿上相同的白色連衣裙，強制性參加茶會和瑜伽課。這部電影雖然沒有驚悚畫面，但在反烏托邦社會當中，人們的生活就充滿病態和怪異。故事中的少女們正正是社會上不被接納的年輕女性，年輕女性被塑造和設立形象。目的是反映女性如何受社會規範，宣揚女性自強！

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+ 7 + 6 + 5

雖然電影批評了性別定形問題，但沒有貶低女性特質，年輕女性仍然是有能力、有自主權和有堅強決心。電影強調了一個事實，強行過度女性化會是一種令人恐懼的方式。導演Alice Waddington年少時曾經被人提醒過她要改變自己來適應社會，而令她反思變得更忠於自己。所以她希望探討女性在社會被剝削的問題，從人物設定著想，利用不同角色背後的故事代表一個標籤女性的問題，指出女性的思想和身體被受規範。所以不接受社會規範的女性就會被改造，反映出社會對女性的標籤。

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現實不可能有夢幻場景？美術概念設計出夢幻世界

童話世界之所以美麗，全因為它不是現實，而是一份美好的響往和幻想。導演Alice Waddington認為不論任何年齡的女性在背後都一個童話故事，所以她從奇奇幻幻的史詩、日本少女漫畫、科幻小說、古裝劇，以及幻想世界之中參考，思想出滿滿少女心的畫面和故事元素，Alice的細密心思都設計了不少《天堂山莊》的環境，各種服裝、人物素描、櫻桃花盛開的樹木等等。創作團隊為了《天堂山莊》充滿氣派，所以在場景上的設定都花了很多功夫，前前後後都繪製了六個美術概念的數碼藍本，希望增加畫面的視覺效果，重現哥德式的童話場景。藍本亦曾描繪過角色在社會地位的服飾打扮與場景，例如女王式大宅、辦公室、種滿了櫻桃樹的涼亭、馬室、地下墓穴和洞穴等地方。

一切奢華的畫面，隠藏一個大陰謀，表現女性的獨立自主個性是不易被轉變。(《天堂山莊》預告劇照)

不過搜尋一個合乎藍本的拍攝場地都絕不容易，團隊找過一些現代主義的巴塞隆那建築、大加納利島（Gran Canaria）雨林、植物園、愛德華時代大宅、16世紀的宮殿來參考。終於，他們在西班牙地中海沿岸找到一個佈滿鮮花綠色植物的島嶼，因為附近有懸崖令地方與奧林巴斯山（Mount Olympus）十分相似，因而選址。確實這一個島嶼十分美，但又是否真的是天堂？

懸崖附近都有花草樹木，景色優雅。(《天堂山莊》預告劇照)

戲服、佈景設計到製作 專責團隊一手完成

《天堂山莊》的佈景都別出心裁，當中大部分道具和裝飾都是特意叫專人設計製作！設計師Laia Colet與美術團隊建立工作室，由設計至製作道具都由團隊專責，戲中的大床、蜂鳥髮夾、梳妝台、浴室、木馬等，以及起居室和睡房的場景都是完全由團隊製作。要表現電影中高尖端科技世界，都需要數碼方式塑造的場景，其實這些數碼場景，製作團隊都用超過500個的數碼鏡頭，才達到這種視覺效果，可見心機處處。

電影中記憶盒就以全影投射，表現高尖端科技的窺探和控制。(《天堂山莊》預告劇照)

另外，服裝團隊為了戲服充滿夢幻、童話感，在設計過程中曾參考18世紀哥德式服飾、After-Punk頭飾、80年代美學、日本Lolita、芭蕾舞裙等等的風格，終於成功設計了200多件戲服，用超過1600米的布料，以手製的方式縫紉戲服。當中比較古怪的配件和飾物都是3D打印出來。其中一件戲服，團隊以重達35磅超過250朵的玫瑰，放在裙上。以戲服展現出女性的華麗氣質和性感誘人的裝扮。電影中，少女們身上的緊身胸衣十分精緻，由白色皮帶和帶扣製成，暗示人要除去枷鎖，重獲自由。

新穎的服裝設計，表現出社會上對美的奢華執著和想法。(《天堂山莊》預告劇照)

女性的能力和自主權是否在社會上真正的呈現？童話公主的形象一直是女性化的象徵觀念。《天堂山莊》提供了一個空間讓人反思女性的形象，雖然現今世代女性的角色有所轉變，但社會仍舊會標籤女性，在年輕女性上強加女性化的事物，令她們產生恐懼。試圖轉變一個人絕不輕易，亦不是一件好事，所以社會上對女性化的框架是時候放下，給予空間讓女性應要忠於自我。

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