Cammi出浴照惹爭議　巨胸比例大過頭　研究：修圖成癮因生活不快

24歲謝芷蕙 (Cammi)當年16歲入行做嫩模，因為與陳冠希的親密舌吻照而轟動成名，少女時期的她更被指樣子酷似NelNel張學潤。但是如今她的五官變得精緻了，她的樣子與以前的樣子完全是判若兩人。現她積極在社交平台放上自拍照成為網紅，用修圖軟體變臉不止，更塑造一副玲瓏浮突的身材！早前她因為修圖修出一張胸大過頭的相片，引起P圖熱話。女生愛美無容置疑，不少人都會選擇修圖，雖然明知道修圖是假的，但還是沉迷當中？到底修圖到怎樣的樣子才會滿足呢？

Cammi用新買來的iphone11自拍，來展示S身材！(Instagram@cbbheree)

其實誰不奢望有一個驕人的S形身材？Cammi的高超修圖技術，成功變成「九頭身」、「蛇精」般的身材，不過照片的身型比例似乎修圖得有點誇張。早前張貼一張胸大過頭的自拍照，一眾網民都對修了圖的升級照片有所批評，留言表示：「根本就不合比例」、「P得過份佐😂」、「失敗的p圖」，巨胸的比例大過頭。

這張自拍都有網民直指留言她的樣子完全變臉，而且胸修得太誇張。(Instagram@cbbheree)

更有一張她出浴照片，為了突出自己的側臉和好身材，她修得鼻子尖尖，而身材更是超幼細的腰，巨大蜜桃臀，她的比例確實不乎。如今她的樣子與以前完全是判若兩人，好像吹氣公仔一樣。

Cammi在東京旅行時，大膽的在窗前拍了一張性感大露背的出浴照。(Instagram@cbbheree)

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對於修圖，Cammi真的是修圖達人，她對不同角度所拍的全身照和半身照都是用不同方法P圖。Cammi曾分享自己修圖的技巧，直指她會着重一些小細節，認為拍照時最重要是角度。她又指修圖時，會先微微的將身形推瘦，再放大照片細執，如果臉太瘦就會修得圓一點，再放大眼睛。拍照時燈光不足會令膚色變黑，可以用美顏相機拍照後再用調色app，令膚色變白。如果背景沒有藍天白雲，就會將天空修圖變得天藍一點。她亦指不要只看樣子的效果，而是要整體勻稱和注重整張相片的結構，所以她平均要花15分鐘修好一張照片。

她的Instagram如今都有15萬個follower。(Instagram@cbbheree)

其實Cammi都不是第一次被指P圖太過，上一次她更被封「蛇精」。她當時回應自己曾經刻意修圖令一對眼變大，臉變瘦變凹，其後都有轉變自己的審美觀，會令臉變得圓潤一點，讓朋友輪流為她修圖。她表示喜歡歐美網紅，會follow 外國blogger的Instagram，會從中學習。她坦言喜歡不造作的女生，以前會喜歡濃妝打扮十分誇張，但長大後就覺得要簡簡單單一個淡妝，就可有自然美。

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自拍幾多張先合心意？為社交平台修圖？

近年修圖風氣十分盛行，由劉鳴煒擔任總監的青年民間智庫「MWYO」上年8月就針對年輕女性上載自拍到社交平台的習慣進行一項調查，在約一千名的女性受訪者當中，有一半受訪者界乎於16至24歲，其餘就是界乎25至34歲女性。調查發現大部分受訪者都有將自拍照分享到社交平台的習慣，但只有一半人會修圖。大多女性平均每4張自拍照，就會有一張滿意的照片，若然是較豐滿身形的受訪者，就平均要拍7張自拍才有一張滿意，可見女生對自拍照有多大的重視程度。

張貼自拍後，會在意讚好數目嗎？(Erik Lucatero/unsplash)

為讚好修圖 全因OO低？

不過原來自拍照都是反映對社交平台的依賴程度。調查發現原來會修圖的女生會較為不快樂，不論是自我形象、自信心和生活滿意度都是偏低。全因為她們渴望別人讚好自己的照片，以得到認同感，但由於現實反應未如理想，而影響情緒。依賴社交平台來獲得肯定。調查員表示其中一名受訪者每天用六小時在社交平台上，張貼自拍後會多次查看讚好數目，曾因少讚好而刪除照片。所以調查員指出自信心較低的女生一旦較少人關注，容易被社交平台影響，但相對較年長而且沒有修圖的女性而言，上載照片的目的，只是為了留下回憶及和聯繫朋友，所以普遍自信心會較高。

照片修圖後當然變得美麗，最重要提醒自己這是虛擬的，因為你本人就是真實的美麗！(Amy Humphries/unsplash)

到底怎樣的樣子才令滿意？無容置疑修圖是會令相片中的自己美觀了，但絕不會改變真實的樣子，如果為渴望獲得別人的讚美和認同，不停的修圖都只是盲目追求美的極致。社交平台上的自己是虛疑還是真實，完全取決於心態。

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