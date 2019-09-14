《睡美人》妝品系列重現60年前電影製作心思　胭脂項鍊收藏值極高

今年是迪士尼經典電影《睡美人》60 週年，所以Besame今次與迪士尼合作製作一個獨家化妝品系列。透過迪士尼檔案館研究1959年《睡美人》的用色和藝術方向，從中吸取靈感設計出眼影調色板、皇家梳妝鏡、粉餅、腮紅、口紅，一系列的化妝品套裝重現睡美人經典場面，用家好像進入童話般一樣，充滿皇家氣派！

Besame與迪士尼合作推出《睡美人》60 週年The Complete Sleeping Beauty 1959 Collection的紀念收藏化妝品，重回1959年電影的皇家氣派！(Besame官網 )

眼影的故事書封面足以令粉絲瘋狂尖叫！(《睡美人》劇照/Besame官網 )

眼影調色板：超大道具故事書？

記不記得《睡美人》電影開場時曾經出現過一本故事書嗎？今次系列中眼影調色板封面就是依照這一本書製作，希望真實呈現回《睡美人》的故事書。原來當年拍攝這一本書不是動畫，而是為了拍攝而真真實實存在的道具書！Besame化妝品創始人Gabriela Hernandez 為了準確地捕捉華麗的書籍封面的美麗細節，所以前往迪士尼檔案館中觀看及研究原版書籍的封面。她表示這本書超大，尺寸約有3.5英尺X2英尺，以方便拍攝。她亦想不到書身顏色竟是銀色，一直以為是金碧輝煌的封面，原來只是燈光讓書看起來更加金黃。眼影封面上有金屬飾面與寶石，隨附頁面可作為電影中實際顏色的指南，令原書重新呈現給一眾粉絲。

【點擊看】眼影顏色名竟然是專業用詞？

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皇家梳妝鏡：暗藏裙與城堡的形象？

電影動畫的畫風都著重突出線條和角度。所以Gabriela將Aurora的皇室禮服上的線條和角度為設計元素，希望這個鏡子的形狀令人想起她。她的靈感亦受城堡形象所啟發，因此在鏡子上鑲有寶石為裝飾表現國家的富有，亦加上城堡被藤蔓困的場景，將扭扭曲曲的藤蔓圖案和玫瑰花元素圍繞著原版電影標題標誌。由Aurora的公主裙和城堡所啟發的皇家梳妝鏡絕對是美麗優雅，十分值得收藏，只要拿起手照一照鏡，都令整個人充滿氣派！

【點撃看】拿起手感覺有份量？

Aurora's Translucent Powder：紅色仙女給予「美麗」閃粉？



Aurora公主出生時仙女給予禮物，她輝動魔法棒時，都灑出閃粉將「美麗」給予Aurora，令她美艷。這些閃粉是不是很像Powder粉呢？雖然這Powder看起來是粉紅色的，只要輕壓上臉，其實它能提供啞光效果，遮掩小瑕疵。這款輕盈、半透明的Powder不含滑石粉，適合任何膚色人士使用。真是令從仙女中得到「美麗」的禮物！

【點撃看】1959年著色包裝成為今天新品？

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BLUSH PALETTE的封面：融入動畫製作過程？

藝術家在20世紀50年代創作了迪士尼的睡美人，但其中一位藝術家特別突出了Gabriela的靈感：Eyvind Earle。他創造了電影中使用的美麗背景圖像，使其成為獨一無二的。 他的幾何設計的風格方法不僅給電影帶來了獨特的外觀，而且代表了20世紀50年代後期的設計趨勢。原來當時藝術家們會將角色畫到清晰的電影膠片上，然後在他的背景畫上疊加細胞來創造場景。



Gabriela為了複製當時電影動畫製作過程，而將其中一幅Eyvind Earle的原創罕見畫作，製成塑料透明片，放在Briar Rose Blush Palette的蓋子圖像上。畫作上是睡美人的優雅輪廓，好像在在森林裡的等待王子一樣。

【點撃看】Aurora和Maleficen的腮紅，有高光色調？

Locket Cream Rouge：收藏性高的胭脂項鍊！

這款特別收藏的小盒墜子是一條鍍玫瑰金項鍊！雖然看起來又像一本書，但事實上裡面裝著玫瑰色的胭脂，可以很輕易地塗抹在臉頰或者嘴唇上。它是一個雙面浮雕故事書的吊墜，一面印有睡美人原始1959年的標誌，另一面則展示了奧羅拉公主的輪廓，中間卻夾著磁鐵扣。Gabriela希望女生們不只可以用，更可以用來穿搭，產品完全使用後，胭脂位置都可以輕易地換上一張愛人的小照片來取代！成為一些方便穿著，又方便使用的可愛配件！

【點撃看】用過乳脂狀的胭脂嗎？

Make it Blue, Make it Pink：神奇變色唇膏！

這款唇膏採用玫瑰金色金屬管並飾有1959年的原始電影標誌，當中靈感除了源自20世紀40年代的復古口紅之外，更來自十分具有標誌性的換裝場景。尚記得電影結束時，仙女們因為挑剔而無法令Aurora禮服的顏色達成一致，所以不停用魔法改變它的色彩！雖然這一款口紅是呈現藍色，但只要塗抹上去，它就會神奇地變成粉紅色！這款變色唇膏成為一款清爽的粉紅色調，會調整唇部的pH值，因個人唇色不同而有不同效果，從淺粉色玫瑰粉色到深色洋紅色都不等。它亦含有維生素和油脂，適合健康，滋潤的雙唇！

結尾畫面都是Make it Blue, Make it Pink！(Besame官網 )

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其實Bésame真的很願意花時間來研究和看歷史的真實性來製作，從概念到發布，睡美人系列花了18個月才能生產！ 創始人Gabriela Hernandez 都​花了大約6個月的時間為這個系列做研究，又要檢查每一件作品等等！ 可見這個系列中的細節和辛勤的工作量。所以今次《睡美人》的60週年紀念，與迪士尼合作的限量收藏化妝品當然也不例外！

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Bésame一直以化妝而聞名，原來這不是BÉSAME第一次與迪士尼合作！第一個Bésame系列其實早於2017年就有，推出白雪公主80週年的紀念化妝品系列，之後繼續為米老鼠的90週年慶典、Peter Pan的Mermaid Lagoon Collection推出產品！Bésame更曾與Marvel都試過合作兩個系列：Carter Agent和Infinity War。