遲到不是過失？心理學指性格分兩種：天生遲到者以為1分鐘有77秒

守時是美德，但總有些人習慣性遲到，令人無奈。面對這樣的約會，你會選擇準時出席，當對方遲到時黑著臉教訓他，或是配合對方的遲到習慣，自動自覺於約定時間的半小時後赴約？根據心理學的分析，這兩種截然不同的處理方法揭示著你是屬於A還是B型人格。

朋友聚會中有人遲到，你會表示生氣還是諒解？（《四重奏》劇照）

把人類歸納成A、B型人格的說法最早於美國著名心臟病學家Meyer Friedman與Ray Rosenman在1974年的研究出現，他們簡單把所有人分成兩種人格，而A、B型人格的理論其後亦被聖地亞哥州立大學心理學家Jeff Conte加以認證。葡萄牙藝術家Joao Rocha早前就根據兩種人格的特質，在Tumblr上載了有關A、B型人格於同一樣的生活細節上，不同處理手法的插畫。

按圖看你是A還是B型人格：

+ 8 + 7 + 6

A型人格目標為本

一般擁有A型人格的人個性進取，習慣於壓力下工作。他們喜歡於以競爭的形式獲得成就感，情緒長期處於激動狀態，而且對外人容易產生敵意。A型人格的人大多擁有完美主義的特質，擁有較高的自尊心，經常以成就來評論一個人的價值。相對地擁有這特質的人對他人較沒耐性，不能容忍別人不能追趕他的步伐。

A型人格的人大多擁有完美主義的特質，對他人較沒耐性。（《不懂撒嬌的女人》劇照）

B型人格隨心所欲

相反，擁有B型人格的人大多隨和，喜歡悠閒的生活，對工作要求寬鬆，並不看重成敗得失。所以這類人相對地較有耐性、容忍度高。他們做所有事都會持輕鬆的心態，容忍出現懶散的性格，令人感覺吊兒郎當。

擁有B型人格的人大多隨和，喜歡悠閒的生活，對工作要求寬鬆。（《29+1》劇照）

所以對於友人遲到，A型人格的人會認為自己的時間被浪費掉而感到生氣。而B型人格則不會為此動怒，甚至理解朋友遲到的原因。因為根據心理學家Jeff Conte的研究，對A型人格來說1分鐘只有58秒，而B型人格的1分鐘卻有77秒。擁有同樣的性格特質，也許不會認為遲到是種過失，因為他們的本性天生如此。

參考資料：The Wall street Journal，Simply Psychology