韓國明星背後血淚史　 沒收手機、迫陪睡　娛樂圈黑暗潛規則是...

雪莉的死亡令整個韓國娛樂圈都蒙上一層灰霧，藝人的高壓問題也令不少人開始關注。作爲注重倫理禮儀、行爲規範的韓國社會，對藝人的要求也極爲嚴苛，不但規矩多多，而且行差踏錯一步，都有可能「覆水難收」，究竟在韓國娛樂圈，藝人的壓力有多大呢？

韓國女團Lovelyz於2014年出道，成員公開表示藝人生活沒有手機。（lvlz8@FB）

1. 沒收手機

做明星表面上光鮮亮麗，事實上背後被經紀公司的種種規例所束縛，許多練習生或者出道藝人連自己的手機也沒有。由於許多經紀公司管理嚴格，很多偶像團體的手機都會被沒收，韓國女團Lovelyz就曾在節目公開全員都沒有手機的生活，與外界幾乎沒有聯繫。

韓國女團Lovelyz曾在節目上表示全體成員都沒有手機。（Lovelyz@FB）

2. 禁愛令

熟悉韓國娛樂圈的朋友想必聽到「禁愛令」並不陌生，在韓國偶像談戀愛可謂是「大忌」，只有少數明星能夠得到大家的祝福。許多粉絲會因爲自己的偶像談戀愛而「心碎」或者「脫飯」，嚴重打擊藝人的星途，同時爲了讓藝人們不分心，許多韓國經紀公司都有「禁愛令」。韓國人氣女團Twice就曾有長達3年的「禁愛令」，目的是讓全體成員專心投入演藝事業。

韓國人氣女團Twice有長達三年的禁愛令。（JYPETWICE@FB）

3. 身材管理

電視上每位藝人的身材都超好？背後的心酸卻鮮爲人知！藝人的身材最容易引起大衆熱話，某個部位稍稍長肉都會被眼尖的觀衆發現，因此身材管理變得十分重要。過去，女團Twice的成員志效、Red Velvet的成員Wendy、Joy等，都曾被詬病身材不佳。許多經紀公司對藝人身材都有嚴格管理，不但有特定的餐單，就連一塊餅乾都不能多吃，如果稍稍長胖就會被立刻要求減肥。許多女藝人只能靠嚴格的飲食管理和運動來減肥，雖然擁有完美身材，但背後付出的「血淚」也更多！

韓國女團Twice成員志效過去曾被批身材圓潤。（JYPETWICE@FB）

4. 不公平合約

從過去韓國娛樂圈就一直被爆出「奴隸合約」的黑幕，許多未出道的練習生都必須簽下長達十餘年甚至更久的不公平合約。其中，前Super Junior成員韓庚就因爲不公平條款而和SM娛樂公司解約，男團JYJ也曾因收入不公平分配而與SM娛樂公司打官司。可見許多明星的背後都由娛樂經紀公司所操控，而受到不公平待遇也屢見不鮮。

前東方神起成員因不公平合約而與SM公司解約，後另組JYJ新團。（CJESJYJ@FB）

5. 前後輩文化

韓國一直十分重視倫理，年紀較輕的後輩對年紀較長的前輩都必須畢恭畢敬，這種文化在娛樂圈更甚。後輩藝人見到前輩時都必須鞠躬打招呼，還必須聽從年長者的教導甚至是責駡，禮儀管理也成爲娛樂公司訓練藝人的重要守則。如稍有不注意，做出失禮行爲，就會成爲衆矢之的。例如演員丁海寅在百想藝術大賞的頒獎典禮上站在中間位置就被網友批評不懂禮貌，而女團MAMAMOO在音樂節目上獲獎多次被後輩團體「搶鏡」，使得後輩團體要紛紛出來道歉，反映禮儀在韓國娛樂圈備受重視。

韓國女團MAMAMOO在音樂節目獲獎發表感言時多次被後輩團體「搶鏡」。（RBW.MAMAMOO@FB）

6. 陪酒陪睡

如果想要獲得演藝機會，就要拿自己的身體交換？韓國娛樂圈時不時就會被爆出女星陪睡的新聞，「陪酒陪睡」似乎已經成爲「公開的秘密」。十分轟動的「張紫妍事件」就爆出女演員張紫妍被公司要求「性招待」過百次的醜聞。前SM娛樂公司工作人員「摩托叔叔」也在受訪中表示韓國藝人會牽涉一些有錢的資產家或企業，要求藝人與他們約會甚至陪睡。根據韓國國家人權委員會2010年發佈的《女藝人實際人權狀況調查》，10名女演員當中就有6名表示曾被要求向社會上有地位人士提供性交易，黑暗程度不堪設想。