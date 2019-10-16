【Sulli逝世】韓國擬推「雪莉法」　調查：七成人支持留言實名制

韓國前女團f(x)成員雪莉（Sulli）10月14日遭發現在家中輕生，年僅25歲，事件轟動韓國社會。由於她生前經常遭到網民惡意留言攻擊，韓國政府如今有意推出名為「雪莉法」，打擊網絡惡評文化，當中包括引入「網絡留言實名制」。當地一項最新發布的調查指，近7成韓國人贊成實施留言實名制。

調查：69.5%贊成網絡留言實名

民調機構Realmeter在10月15日對韓國502名成年人展開調查，發現69.5%受訪者贊成網絡留言實名制，當中「非常贊成」及「贊成」的分別佔33.1%和36.4%；另有24%受訪者反對。

Realmeter的調查結果又顯示，在韓國所有地區、各年齡層、不同理念傾向的群體和各政黨支持階層中，大部分人士都贊同網絡留言實名制。

Sulli退出女團f(x)及擺脫「乖乖女」形象後，近年一直慘受不少韓國網民惡評（Getty Images）

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歌手兼演員雪莉生前患有抑鬱症，也飽受韓國網民的批評和惡意攻擊。她的離世不但引發外界關注當地的「ANTI文化」，韓國媒體報道，韓國政府計劃推出打擊惡意評論的法例，引入網絡實名制和限制惡評，並有意將該法例命名為「雪莉法」。

有關「雪莉法」的發起儀式，將於12月初舉行，屆時會有9名國會議員、韓國演藝界及工會等過百個團體，以及曾遭受惡意評論攻擊的200多名演藝人員參與。

韓國網民認為，法案需要列明惡意評論的定義，並且要加重處罰以達致阻嚇作用；惟亦有人認為，在雪莉離世後才着手處理惡評問題是為時已晚。

韓國明星控告網民例子多

韓國如今沒有網絡留言實名制，不少明星均曾採取法律行動，希望制止網民的惡評或造謠行為，明星如雪莉、宋慧喬、李敏鎬、朴海鎮、IU、防彈少年團（BTS）等，都曾經控告網民惡意誹謗或造謠，但問題是禁之不絕。

其中宋慧喬7月向警方提交網民造謠的證據，舉報多名惡意誹謗的網民，當地警方最新在15日表示，已將其中兩名網民移送檢察機關。

韓國ANTI文化：女星宋慧喬曾控告網民中傷與造謠（視覺中國）

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