【Sulli雪莉逝世】《德魯納》成最後合作　IU悼好姊妹停新碟宣傳

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前f(x)女團成員Sulli雪莉（설리）突然逝世，消息對她的家人朋友、同事及樂迷都造成極大衝擊。IU李知恩與雪莉因曾一起主持音樂綜藝節目《人氣歌謠》（인기가요）而變成好友，相識至今近8年，面對好突如其來的死訊，IU透過公司宣布中斷於11月1日推出的《Love poem》宣傳活動，未來的相關行程另行通知，亦對不幸的消息表示哀悼和遺憾，並為雪莉祈禱。

IU公司代為公布，將於11月1日推出的迷你專輯《Love poem》的宣傳活動中斷。（Twitter截圖）

二人年紀相若，私交甚篤，每逢對方有新作品推出，都會力挺應援。近日雪莉為了撐IU主演的《德魯納酒店》，便接受邀請在劇中客串一角，這次已是雪莉時隔7年再出演電視劇。除此之外，IU更於7年前為雪莉寫下《桃子Peach》，曲中以男生視角出發，頌讚雪莉的漂亮和無可抵擋的魅力，而這首歌亦因雪莉的離開，逆行重上音源排行榜單。

《桃子Peach》是IU為雪莉寫的歌。（雪莉Instagram圖）

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《桃子Peach》（《복숭아》）節錄歌詞：
자꾸 눈이 가네 하얀 그 얼굴에　（總是會去在意　那白白的臉龐）
질리지도 않아 넌 왜　（為何總不會對你感到厭倦呢？）
슬쩍 웃어줄 땐 나 정말 미치겠네　（每當你對我微笑的時候，真的快瘋了）
어쩜 그리 예뻐 babe　（你怎能那麼漂亮，寶貝？）

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