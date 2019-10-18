【Sulli雪莉逝世】IU消失3天守靈告別閨蜜　低調陪伴原來還有她？

本周一（14日）在韓國傳來傷心的消息，前韓國女團f(x)成員Sulli雪莉（原名崔真理）抵受不了抑鬱症，上吊自殺身亡，再一次震驚韓國娛樂圈，不少演藝圈的朋友也先後發悼念文，就連台灣藝人楊丞琳也發文斥責網路霸凌。 當人人都在發「R.I.P」文時，偏偏雪莉4位前隊友，與閨密IU也沒有發聲，又再一次引起網民抨擊。

《桃子》是IU為雪莉寫的歌。（jelly_jilli@Instagram）

我們已然失去一個「桃子」，不要出現第二位

年僅25歲的Sulli雪莉在14日選擇離開人世解決抑鬱症的痛苦，令一眾還愛她的圈中友人、支持者等非常痛心，然而在這充滿好奇心的世界，不少人的目光從雪莉的死訊，瞬間轉移到4位 f(x) 前隊友Victoria（宋茜）、Amber、Krystal及Luna，與閨密之一IU身上。

她們都是雪莉身前最親近的朋友兼戰友，但卻沒有為此事而發表任何言論因而被網民質疑，Victoria最先被指罵「冷血」，然而Victoria因為簽證問題而沒發文，日前已現身韓國送雪莉最後一程；Krystal、IU也被牽連，事實她們一直守在靈堂，IU也因而把新專輯延期推出。

實質的陪伴不是世上最有價值的禮物？在這「attention seeking（尋求注意）」的世代，許多人都喜歡把自己的感受、經歷都放到社交媒體上以示「存在」，如果遇到朋友逝世沒有發文，是否便是冷血代表？是否從前的友誼都是虛構的？

不少網民都悼念雪莉。（jelly_jilli@Instagram）

當你離開，全世界突然愛你？她卻用行為表示：一直都愛雪莉

雪莉是不少90後韓迷的成長回憶，她15歲正式從 f(x) 出道，形象一向都那個清純可愛，帶點搞怪的少女，是「SM小公主」（SM是雪莉的經理人公司），好友IU更曾為她寫了《桃子》一曲：「那純白的臉經常映入我的眼簾 是為甚麼一看再看也不會厭倦」，舒服的旋律，讓人想起可愛的雪莉，當時雪莉在節目《黃金漁場-Radio Star》表示收到《桃子》非常高興。

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退團後的雪莉相信大家都不陌生，各位網民都成為「道德糾察」，幫她冠上「淫蕩」、「瘋子」、「不檢點」等詞彙，她的一舉一動都成為被攻擊的對象，要是她是「性感小野馬」泫雅，又或只是一位平凡人，穿比基尼、與男友「放閃」、和朋友開Party喝酒，統統會否不成問題了，不會受到惡評？

可笑的是，當雪莉離世後，人人都留言「Rest In Peace」、「I love you」等充滿愛的留言，要是在她身前有這些愛，她的結果可能不一了。

我也想成為能帶給大家溫暖的人，想對大家說聲謝謝，以後喜歡也好、討厭也好，都拜託大家了。 雪莉

在雪莉大不如前，甚至可算是人生谷底時，但她在IU心中仍是那位「桃子」，IU不時都會陪伴她，知雪莉不喜歡外出，又常到家中做飯給她，早前更邀請雪莉客串劇集《德魯納酒店》，而這些事IU從沒在自己的社交媒體上展示，而是從雪莉中得知；在雪莉離世後，IU默默把原本下月推出的新專輯活動暫停，雖然IU沒有在社交媒體交代事情和悼念，但據韓國傳體報道指IU和Krystal一樣連續3天守在雪莉靈堂，送別及陪伴好姊妹。

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比起那些「R.I.P」文，這些行動更顯真誠。

今天，世上已經失去「桃子」，對於現在，甚麼好說話都變得沒用，倒不如從事件中學習來得實際。

韓國藝人自殺問題嚴重。（jelly_jilli@Instagram／視覺中國）

眾星齊撐「雪莉法」

雪莉已不是第一位自殺的韓國藝人，前有金鐘鉉、張紫妍、崔真實，就連雪莉好友前Kara成員具荷拉也曾自殺未遂，韓國藝人自殺問題嚴重，一是韓國娛樂圈有眾多不成文的潛規則，二是網路霸凌嚴重。

由於雪莉生前飽受惡評，令她患上嚴重抑鬱症，引起社會關注，韓國政府最近有意推出「雪莉法」，打擊網絡惡評文化，包括引入「網絡留言實名制」。「雪莉法」發起儀式將於12月初舉行，屆時將會有9名國會議員、No.1演藝人足球隊、韓國演藝信息工會等過百個團體，還有曾受惡評攻擊的200多名演藝人和工作人員參與，韓國民調機構Realmeter在10月15日對502名成人進行調查並指69.5%受訪者贊成網絡留言實名制。

希望能盡早解決惡評文化，也願離開了的他和她能在天堂成為快樂的小天使。