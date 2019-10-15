【Sulli雪莉逝世】網民掀淨化搜索詞行動　「雪莉我愛你」登熱搜

韓國前女團f(x)成員雪莉（Sulli）10月14日被發現於家中輕生，年僅25歲，事件震驚韓國社會。由於雪莉過去常遭部分網民惡評傷害，韓國媒體最新報道，網民發起「淨化搜索詞」行動，在韓國熱門搜尋網站Naver搜索「雪莉 我愛你」等關鍵詞，把這些正面的詞語推上熱搜榜。

雪莉逝世的消息引起震撼，亦令雪莉生前遭受網絡暴力的情況受到關注。雪莉2018年曾在真人騷節目《真理商店》中表示，「感覺很多人唯獨對我戴着有色眼睛，所以還是很難過。」「記者們，請疼愛我一些吧」，「觀眾朋友們，也請疼愛我一些吧。」

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網絡上不時出現關於雪莉的惡意留言評論，在搜尋網站上搜索「雪莉」，也會有負面的搜索詞出現。韓國媒體指，有網民發起「淨化搜索詞」運動，希望以實際行動紀念雪莉，獲得不少人的支持。

10月15日下午約4時，「설리 사랑해」（Sulli 我愛你）在Naver熱搜第10位。（網站截圖）

截至15日下午4時，「雪莉 我愛你」（설리 사랑해）在Naver熱搜排名第10位。

榜上也有「雪莉 水蜜桃」（설리 복숭아）等詞。「水蜜桃」一詞來源於韓國歌手IU曾以雪莉為靈感創作的歌曲《水蜜桃》。

但由於雪莉已逝世，有網民慨嘆這行動已經太遲，有網民則指總比什麼都不做要好。