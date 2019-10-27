趙薇21年前《還珠》劇照被熱搜 回看3位女角 誰是人生嬴家？

「你是風兒，我是沙」聽到這句歌詞，相信很多人都會記起《還珠格格》。當年不管是陸港台，《還珠格格》都是熱播當時熱播的古裝劇，可以說是很多人的童年回憶，這套劇的歌詞更是朗朗上口。當然除了歌曲之外，這套劇還捧紅了不少女星。

《還珠格格》可以說是不少人的童年回憶。(《還珠格格》劇照)

趙薇

現在已經是內地一線花旦的趙薇最近又被網友捧上了微博搜尋榜，就因為21年前的一張年輕照片，當時的趙薇長的靈動可愛，網友對比21年後的趙薇，依然還是漂亮動人，感嘆歲月好像都沒有在她臉上留下過痕跡。

21年前年輕的趙薇長得就像精靈一樣清純可愛。(叫我老伯@趙薇)

除了《還珠格格》中的劇照之外，網友還找出了趙薇剛入行時的照片，當時的趙薇雖然還有點嬰兒肥，但是五官精緻而且氣質清秀，她的好友黃曉明就曾經在節目《中餐廳3》中爆過料，表示趙薇在讀書的時候已經好紅，粉絲的信都是一箱箱送過來的。

趙薇憑《還珠格格》中小燕子一角爆紅:

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現在的趙薇身價過億，《還珠格格》和《情深深雨濛濛》為她奠定了影視圈一姐的地位，後來轉戰歌壇同電影，《花木蘭》、《畫皮》都有不錯的成績。她成立了自己的工作室，還身兼導演，拍攝了青春愛情電影《致我們終將逝去的愛情》，取得超過7億的票房成績，是首位票房過1億美元的華人女導演。

趙薇除了有自己的工作室之外，還身兼導演。(趙薇@微博)

趙薇還有一個幸福的家庭，和商人黃有龍在2008年結婚，育有一名漂亮的女兒「小四月」，不過她和丈夫在2018年的時候卻捲入了逃稅風波，更被網友掘出了她的空殼公司和欺騙股民的醜聞，但是趙薇好似並不受影響，在2019年和丈夫黃有龍更以45億元人民幣打入了《2019年胡潤百富榜》。

趙薇的女兒「小四月」跟她一樣長有一雙大眼睛:

趙薇同商人黃有龍在2008年結婚並有一名漂亮的女兒。(趙薇@微博)

林心如

林心如在《 還珠格格》中飾演溫柔賢淑的夏紫薇。(《還珠格格》劇照)

同是《還珠格格》的女主角的林心如在劇中飾演溫柔又知書識禮的夏紫薇，21年前的她也是氣質非凡，有種溫婉可人的感覺，一舉手一投足都十分熟女。43歲的她保養得很好，完全看不出老態。《還珠格格》同《情深深雨濛濛》打開知名度後，林心如主要在電視劇圈中發展，中間參演了不少電視劇。

溫柔的夏紫薇是林心如一大代表角色:

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她在2009年的時候就成立了自己的影視公司，親身上陣做製作人。林心如後來最紅的劇集就是古裝劇《美人心計》同《傾世皇妃》，由她擔任製作人兼主演的《16個夏天》更獲得了第50屆金鐘最佳戲劇節目獎，可見林心如不管是幕前幕後的實力都不容小看。

林心如成立了自己的工作室後就身兼演員同製作人。(《16個夏天》劇照)

在林心如事業興盛期，她選擇了步入婚姻，在2016年的時候和內地男星霍建華結婚，同年生下了女兒「小海豚」。不過生完之後迅速復出的林心如人氣大不如前，最近她更在大陸綜藝節目《親愛的客棧》中情緒崩潰，當被問到為什麼最近的事業停滯不前甚至退後時，她一度哭出來。

林心如在2016年的時候和內地男星霍建華結婚，同年生下女兒「小海豚」。(VCG)

她表示自己從來不和人去爭，但是娛樂圈的較勁和停滯不前的事業也讓她很大壓力，的確娛樂圈人材輩出，不斷有年輕的面孔加入，已婚又已生育的大齡女星的確要花更多的努力，現在林心如也是以幕後工作居多，主力放更多時間在家庭上。

產後迅速復出的林心如因為事業後退而產生了很大的壓力。(《親愛的客棧》截圖)

范冰冰

范冰冰在《還珠格格》中飾演紫薇的隨身丫環金鎖。(《還珠格格》劇照)

要說3位《還珠》當中最叫人意外的一定是范冰冰，當年在《還珠》中還只是飾演一個丫環的小配角，但是現在的她卻是聞名國際的巨星「范爺」，在內地也是當紅一姐。范冰冰當年拍攝完《還珠》之後，就憑著電影《蘋果》走上了「柏林國際電影節」紅地毯，獲得多個國際獎項，聲名大噪。2007年她成立了范冰冰工作室，製作了多套大熱電視劇，還在北京成立演藝學校。范冰冰更曾經登上了「中國名人榜」第一位，更登上多個富豪名人榜等等，在眾多女星中范冰冰在娛樂圈的地位可以說是無人能比。

范冰冰當年只是一個小丫環配角:

范冰冰只有38歲，比起趙薇同林心如還要年輕，但是她在演藝界的地位卻已經跟她們不相伯仲，甚至還衝出國際。 (范冰冰@微博)

不過范冰冰的事業早前也曾面臨困境，她在2018年5月的時候因陰陽合同和逃稅問題而全面停工，形象也大受破損。直到最近才漸漸露面，即使形象受損，可能范冰冰的人氣依舊不減，她復出後即推出個人護膚品牌「FAN BEAUTY」，素有「斷貨女王」之稱的她，自家面膜一上架就掀起搶購熱潮，逃稅風波對於她的事業根本毫無影響。

范冰冰在逃稅風波事件平淡後，一復出就推出了自己的個人護膚品牌Fan Beauty。 (范冰冰@微博)

范冰冰的情史也不簡單，圈中緋聞男友多到數不完，但是最為人知的一定是她和李晨，兩人經常高調放閃，李晨還向范冰冰求婚成功，但是可惜兩人都不能開花結果，在2019年6月宣佈分手，加上逃稅風波的經歷，讓她脫胎換骨，以新的自己重新出發。畢竟現在還是38歲的她還有可揮霍的時間，憑范冰冰的人氣和地位也難以被取代。